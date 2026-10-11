Tras besos, Bebeshita asegura que Bicolor le confesó que la quiere en serio | VIDEO

La relación entre Bebeshita y Kevyn Bicolor dentro de La Granja VIP siguen dando de qué hablar entre los seguidores del reality, y esta vez con más intensidad.

Luego de que el viernes fueran captados besándose lejos de las cámaras y de la vista de sus compañeros, la influencer confesó que el comediante regio abrió su corazón y le admitió que sí siente algo especial por ella, aunque todavía le cuesta dejarse llevar por completo.

Sin embargo, mientras algunos seguidores celebran el posible romance, otros usuarios consideran que Bebeshita estaría involucrándose sentimentalmente más de la cuenta y aseguran que los sentimientos de Bicolor no son tan intensos como los de ella.

Tras sesión de besos del viernes, Bebeshita asegura que Bicolor le confesó que la quiere en serio | VIDEO

Bebeshita le contó a Azalia el sábado que tuvo una conversación privada con Kevyn Bicolor después de los recientes acercamientos que han protagonizado dentro del reality.

“Sí hablé con él y me dijo que iba en serio, que sí quiere bien”, contó la influencer al referirse a las intenciones que tendría Bicolor fuera de La Granja VIP.

Según dijo, el concursante le confesó que está permitiéndose sentir, aunque hacerlo representa un reto para él debido a las cámaras. “Se está dejando llevar, solo que le cuesta, porque nunca había tenido una relación muy real”, expresó Bebeshita.

La creadora de contenido también reveló que una de las principales preocupaciones de Kevyn tiene que ver con la opinión de sus hijos ante lo que ocurre dentro del programa. “Le da cosa que sus hijos vean y digan: ‘¿qué pasó con mi papá?’”, comentó.

Pese a las dudas de Bicolor, Bebeshita se mostró optimista sobre el futuro de la relación y dejó abierta la posibilidad de intentar algo fuera del reality: “Al final, si va a ser algo bien, pues da igual, ¿no?... De que saliendo salgamos o así”.

Algunos comentarios de usuarios de redes sociales fueron:

“Pregúntale saliendo a sus ex!! Ellas se arrepintieron”

“Ella juraaaaa”

“Se engancharon”

“Los hijos son un pretexto siempre”

“Ay ora, eso ni ella se lo cree”

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