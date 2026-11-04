¿Quién era Tinto Brass y de que murió el famoso cineasta italiano?

El cineasta italiano Giovanni Brass, mejor conocido como Tinto, falleció a los 93 años de edad, mientras se encontraba en su domicilio, y su familia informó que su funeral se realizaría de manera privada.
Tinto Brass perdió la vida alrededor de las 10:30 horas del 4 de noviembre mientras se encontraba en su casa ubicada en Roma, de acuerdo con la información brindada a medios italianos por su esposa, Caterina Varzi, y sus hijos Bonifacio y Beatrice.
Se presume que la causa de muerte de Tinto Brass podría ser un infarto; sin embargo, hasta el momento esta información no ha sido confirmada de manera oficial por los familiares del cineasta.
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Brass ya había pasado por dificultades relacionadas con su salud, pues en 2010 tuvo un derrame y hemorragia cerebral de los que pudo recuperarse con rehabilitación, mientras que en 2019 de nueva cuenta sufrió un derrame acompañado de una alta fiebre.
Este 2026, el cineasta italiano ingresó a urgencias por una sepsis provocada por el aislamiento y falta de revisiones médicas habituales debido a un deslizamiento de tierra cerca de su domicilio.
El cineasta es reconocido a nivel nacional e internacional por su larga trayectoria dentro del cine para adultos, pues este fue el inventor del género histórico-erótico, incluyendo una censura a nivel mundial por la película Calígula.
¿Quién era Tinto Brass?
Giovanni Brass nació el 26 de marzo de 1933 en Milán, era hijo del abogado Alessandro Brass quien era muy reconocido en Venecia, por lo que el cineasta también cursó la licenciatura en derecho por la Universidad de Ferrara.
Previo a dedicarse de lleno al cine, Tinto Brass comenzó su carrera como archivero en la Cinémathèque Française de París que era dirigida por Henri Langlois, lo que le abrió las puertas al famoso ambiente de la Nouvelle Vagu.
De manera oficial Tinto Brass debutó dentro del cine en 1963 con el largometraje anárquico In Capo al Mondo, el cual recibió una gran crítica en el Festival de Cine de Venecia; sin embargo, esta fue censurada, por lo que el cineasta cambió su título por Chi lavora è perduto.
Entre las películas más icónicas de Tinto Brass se encuentran:
- Salón Kitty de 1976
- Calígula de 1979
- La llave secreta de 1983
- Los burdeles de Paprika de 1991
- Todas lo hacen de 1992
- Senso ’45 de 2002
En cuanto a su vida personal, se casó con Carla Ciparini en 1957 y continuaron juntos hasta la muerte de esta en 2006, por lo que en 2017 se casó con la abogada Caterian Varzi, quien aparece en su cortometraje Hotel Coubet.
En 2026 fue reconocido en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, con el Premio Pietro Bianchi de la Unión Nacional Italiana de Periodistas Cinematográficos (SNGCI, por sus siglas en italiano).
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