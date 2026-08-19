Así fue el accidente en que murieron la ejecutiva de Dior Mathilde Favier, y el cineasta Nicolau Altmayer

El mundo del cine y el mundo de la moda están de luto, pues Mathilde Favier y Nicollas Altmayer perdieron la vida durante un accidente de tránsito registrado en Francia el pasado lunes.

Durante la tarde de este lunes la ejecutiva de Dior, Mathilde Favier, y el productor de cine francés, Nicollas Altmayer, perdieron la vida durante un accidente vehicular ocurrido al oeste de Francia.

Medios franceses señalaron que Mathilde Favier y Nicollas Altmayer perdieron la vida el 17 de agosto alrededor de las 16:00 horas, esto luego de sufrir un accidente vial en la carretera ubicada en la zona norte del departamento de Deux-Sèvres.

Accidente en el que Mathilde Favier y Nicollas Altmayer perdieron la vida

La Fiscalía de Niort informó este miércoles que existe una carpeta de investigación por homicidio involuntario cometido por un conductor durante el accidente de tránsito en Deux-Sèvres.

Las víctimas mortales se encontraban transitando en el tramo entre Thouars y Parthenay, cuando presuntamente fueron embestidos por un camión que se encontraba circulando en sentido contrario.

Se presume que el conductor era un hombre de 32 años de edad proveniente de la India que trabajaba para una empresa de transporte lituana, y que este dio negativo a las pruebas de alcoholemia y drogas que se le realizaban.

Lugar en el que ocurrió el accidente vial de Mathilde Favier y Nicollas Altmayer ı Foto: Especial

En un comunicado de prensa, el fiscal adjunto de Niort, Nicolas Leclainche, informó que el camión circulaba a una velocidad normal en el carril único opuesto de la vía departamental de Airvault, mientras que el vehículo de la pareja se encontraba circulando en una carretera de dos carriles.

Precisaron que el camión cruzó la línea continua que separa ambos carriles, por lo que la parte delantera del lado derecho del camión se impactó en el lateral izquierdo del automóvil.

C’est avec grande tristesse, que je viens d ‘apprendre le départ tragique de Mathilde Favier

et de son compagnon, Nicolas Altmayer.



Mathilde a toujours été bienveillante avec moi. Une véritable source de joie et de bonne humeur ;

j’ai toujours pu compter sur son fidèle… pic.twitter.com/C6xtzvZazh — Celine Dion (@celinedion) August 19, 2026

Luego de que se confirmara la identidad de las víctimas mortales del accidente vehicular, el Ministerio de Culruta de Francia emitió un homenaje para Nicolas Altmayer y Mathilde Favier.

“Nicolas Altmayer ha marcado tres décadas en el cine francés, dejando su huella en cada una de ellas. Junto a su hermano Éric, fundó Mandarin Cinéma en 1996, una productora que se convertiría en una de las más singulares y prolíficas de la industria cinematográfica francesa” se lee en el comunicado.

Sobre Mathilde Favier, apuntaron que como directora de relaciones públicas de la Casa Dior “supo tejer, con discreción y elegancia, los vínculos entre la Casa y las más grandes personalidades del cine y la cultura internacional”.

Compartieron que la pareja siempre fue discreta y propia para su época, que siempre se les veía juntos en desfiles de moda y estrenos de cine, por lo que consideran que “cada uno embajador, a su manera, de dos orgullos franceses admirados en todo el mundo”.

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