Identifican a mexicano entre las víctimas mortales del tiroteo en festival de Seattle

Identifican a Carlos Israel Sánchez, mexicano que murió en el tiroteo de Seattle

Carlos Israel Sánchez Villalba, mexicano de 44 años, fue identificado como una de las tres víctimas mortales de un tiroteo ocurrido en Seattle durante un famoso festival gastronómico. La Oficina del Médico Forense del condado de King confirmó la identidad del connacional, originario de la Ciudad de México y residente de Estados Unidos.

Sánchez Villalba asistió al encuentro acompañado de su familia para pasar su día de descanso. El ataque ocurrió en las inmediaciones del Seattle Center, cerca de la Space Needle, y dejó además cuatro personas heridas.

Personas cercanas señalaron que era padre de tres hijos y principal sostén económico de su hogar. Según esos testimonios, el hombre se interpuso para proteger a sus seres queridos cuando comenzaron los disparos, aunque la autoridad todavía no incorpora esa versión a sus informes oficiales.

🚨 VENDEDOR TRANSMITÍA EN VIVO CUANDO OCURRIÓ EL TIROTEO

Christopher Monterroso promocionaba la página de Hawaiian Honey Cones durante el festival #BiteOfSeattle cuando comenzaron los disparos. Todo quedó captado. El ataque dejó 3 muertos y 4 heridos. Hubo un arresto #Seattle pic.twitter.com/hDbGv8LH6A — Milagros Meléndez @ Washington (@milagrosnews) July 27, 2026

Los hechos ocurrieron cerca de las seis de la tarde del pasado domingo 26 de julio, en el exterior del Seattle Center Armory, cuando el evento se acercaba a su cierre. La detonación de varias armas provocó que los asistentes buscaran refugio en edificios cercanos, mientras otros abandonaron el recinto en pánico.

Además de Sánchez Villalba, la balacera causó la muerte de Ashley Whitehead, de 56 años, y Junior Cee Niko Semo, de 19. El mexicano recibió un impacto en el torso y perdió la vida en el lugar. El médico forense clasificó los tres casos como homicidios por heridas de bala.

De acuerdo con la Policía de Seattle, el ataque surgió tras una confrontación entre dos grupos presuntamente relacionados con pandillas. La investigación apunta a que al menos tres personas participaron en el intercambio de fuego. Hasta el momento, ningún reporte vincula a Sánchez con el conflicto que originó la violencia.

Entre los posibles tiradores aparece Semo, quien murió en cirugía. Las autoridades mantienen bajo custodia a un adolescente de 15 años, señalado por portar una pistola de nueve milímetros sin número de serie y un cargador extendido con capacidad para 33 cartuchos.

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MSL