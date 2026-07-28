‘No veo ningún acto de censura’: Monreal defiende lineamientos sobre medios

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, rechazó que los lineamientos que prepara el Gobierno federal en materia de medios de comunicación representen un intento de censura y aseguró que su propósito es fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información veraz.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el también coordinador de Morena afirmó que comparte la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que la regulación secundaria no busca limitar la libertad de expresión, sino armonizar el marco jurídico para proteger el derecho ciudadano a la información.

“Nunca he estado de acuerdo en que se sancione a los medios de comunicación”, sostuvo Monreal al ser cuestionado sobre los lineamientos que el Ejecutivo prevé emitir para establecer criterios dirigidos a garantizar que la información difundida sea veraz.

El legislador señaló que será necesario conocer el contenido definitivo de los lineamientos antes de emitir una valoración, aunque insistió en que no observa una intención de restringir el trabajo periodístico.

“Yo no veo ningún acto de censura”, afirmó, al tiempo que recordó que el derecho a la información y la libertad de expresión se encuentran protegidos por la Constitución.

Ricardo Monreal confirmó que los lineamientos sobre el “derecho de las audiencias” serán emitidos por el Ejecutivo, al considerar que esa es una facultad legal. Niega que exista censura y rechaza que el gobierno sea “juez y parte”, aunque reconoce que será la propia autoridad la… pic.twitter.com/HtZ2y0dQTp — Avi 🦆 (@avieu) July 28, 2026

Monreal explicó que la responsabilidad de los medios de comunicación es ofrecer información sustentada en hechos verificables y que cualquier controversia debe resolverse mediante pruebas y dentro del marco legal.

“Lo que los medios tienen que hacer es informar con veracidad. Si alguien considera que existe una afectación, hay mecanismos legales para resolverlo; no mediante censura”, expresó.

El coordinador parlamentario de Morena también recordó que a lo largo de su trayectoria ha defendido la libertad de prensa y reiteró que no respaldaría ninguna disposición que implique sanciones o restricciones indebidas al ejercicio periodístico.

Las declaraciones se producen luego de que surgieran cuestionamientos sobre la elaboración de lineamientos por parte del Ejecutivo federal relacionados con el derecho de las audiencias, lo que generó inquietud entre diversos sectores sobre un posible impacto en la labor de los medios de comunicación.

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MSL