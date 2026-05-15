¿Quién es Carlos Meléndez? el cineasta que representa a México en Cannes

Su habilidad para el cine lo llevó hasta Cannes

El cineasta Carlos Meléndez pondrá en alto el nombre de México al llevar el horror hecho para teléfonos inteligentes hasta el festival cinematográfico más importante del mundo, tras ser seleccionado oficialmente para participar en el Fantastic Pavilion Vertical Cinema Cannes 2026.

Esta innovadora plataforma internacional, dedicada en exclusiva al cine fantástico en formato vertical, formará parte del prestigioso Marché du Film del Festival de Cannes.

El cineasta participará con dos piezas de su autoría, “The Offering” y “The Blind Alley”, cortometrajes creados en formato 9:16 creados originalmente para el consumo móvil y las redes sociales.

La presentación oficial de sus obras se llevará a cabo el próximo 17 de mayo dentro del Fantastic Pavilion, un escaparate global que en esta primera edición albergará 28 proyectos de 17 países, consolidando el formato vertical como una nueva y válida frontera de la experimentación cinematográfica.

Carlos Meléndez se ha vuelto clave en el cine digital del país. En su cuenta de TikTok, el cineasta logra meter el suspenso y el miedo del terror psicológico tradicional en videos cortos, rápidos y muy atrapantes.

“Estoy muy contento de que se sigan abriendo nuevas ventanas para crear contenido de género que llegue a todo tipo de públicos y formas de consumo. Es un honor ser parte de esta selección representando a México”, expresó el director tras el anuncio.

Trayectoria de Carlos Meléndez

La exitosa carrera de Meléndez se caracteriza por un viaje constante a través de la ciencia ficción, el horror, el humor negro y el absurdo en múltiples formatos.

En cine y televisión, es reconocido por dirigir el largometraje de suspenso “Histeria” y la serie documental de Netflix “Mi encuentro con el mal”, en teatro, estrenó en 2024 la obra “El valle inquietante”, pieza que le valió el galardón del Micrófono de Oro por parte de la Asociación Nacional de Locutores gracias a su éxito en taquilla.

Actualmente, enfoca sus próximos proyectos en la postproducción de dos nuevos largometrajes, una serie para plataformas de streaming y su reciente selección para integrarse a una antología cinematográfica de terror en los Estados Unidos.

Con la llegada de “The Offering” y “The Blind Alley” a la Riviera Francesa, Carlos Meléndez demuestra que el cine vertical ha dejado de ser una simple tendencia de redes sociales para transformarse en un lenguaje artístico de alcance global capaz de cautivar a las industrias más tradicionales de la cinematografía.