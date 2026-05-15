Lolita Cortés sorprende y defiende a influencers tras ola de críticas a Aarón Mercury

La actriz y cantante Lolita Cortés salió en defensa de los influencers que buscan incursionar en la televisión y el teatro, en medio de la ola de ataques que ha recibido el joven creador de contenido Aarón Mercury.

El debate se encendió tras el anuncio del debut actoral de Mercury en la telenovela “Corazón de Marruecos”. Diversos sectores del gremio artístico y usuarios en redes sociales criticaron la decisión de la producción, argumentando que se prioriza la popularidad digital por encima de una formación académica tradicional en la actuación.

Así defendió Lola Cortés a Aaron Mercury

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Lola Cortés aplaudió que los productores actuales volteen a ver el impacto de las redes sociales para refrescar sus elencos.

Para la “Juez de Hierro”, las plataformas digitales se han convertido en visores democráticos que permiten descubrir talentos que difícilmente tendrían acceso a la industria por las vías tradicionales.

“Me parece que es una cosa maravillosa”, afirmó de forma contundente la actriz, explicando que la capacidad de conectar con el público, el carisma, la comunicación y la seguridad son herramientas valiosas que los creadores de contenido ya dominan antes de pisar un foro.

Al ser cuestionada sobre el rechazo y los comentarios negativos de algunos actores consolidados hacia la llegada de estas nuevas figuras a las telenovelas o los escenarios teatrales, Lola no se guardó nada.

“Porque la gente está loca”, respondió tajante, asegurando que el recelo responde meramente a prejuicios obsoletos dentro del medio.

Subrayó que los influencers son colegas que también luchan día con día en una industria sumamente competitiva y que cualquier persona merece una oportunidad si demuestra disciplina, entrega, preparación y compromiso con el trabajo.

La postura de Lolita Cortés se volvió tendencia de inmediato en el mundo del espectáculo, dividiendo la opinión del público en dos bandos.

🤯 Aaron Mercury (@ArnMercurio) respondió ante las críticas recibidas por parte del actor Patricio José tras su participación en la telenovela Corazón de Marruecos https://t.co/1zthCElMFR — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 3, 2026

Por un lado, están quienes la apoyan y coinciden en que las redes sociales son la evolución natural del entretenimiento y una nueva fuente de empleo. Por el otro, se encuentran miembros del gremio y televidentes que insisten en que tener millones de seguidores en internet jamás va a sustituir el estudio formal de las técnicas de actuación y teatro.

Con sus declaraciones, Lola Cortés deja en claro que el talento no tiene un formato exclusivo de procedencia y respalda el derecho de las nuevas generaciones digitales a ganarse un lugar en el espectáculo mexicano.