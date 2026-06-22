¿Cómo murieron el cineasta León Serment y la productora Adriana Rosique?

En 2016 León Serment Guerrero y Adriana Rosique Manjarrez fueron asesinados en la Ciudad de México, y este suceso fue adjudicado a su hijo, un joven de entonces 21 años de edad que actualmente se encuentra cumpliendo condena de 33 años en prisión.

El cineasta León Serment fue asesinado el 27 de agosto del 2016 durante un asalto en la colonia Merced, mientras que su esposa Adrian Rosique fue localizada sin vida el 19 de septiembre, y en un inicio se señaló que la causa de muerte fue un suicidio.

De acuerdo con la información inicial, presuntamente León Serment se encontraba con su hijo, Benjamín Serment cuando recibió 26 puñaladas durante el supuesto asalto.

Luego de que se desarrollaran las investigaciones pertinentes, el entonces procurador de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza señaló que Benjamín Serment y su novia planearon el asesinato de sus padres, y le pagaron a los autores materiales 200 mil pesos.

León Serment y Adriana Rosique ı Foto: Especial

Caso Serment Rosique

El día en que ocurrió el asesinato del cineasta León Serment este se encontraba con su hijo, Benjamín Serment su esposa, Adriana Rosique, y su mascota. León y Benjamín acompañaron a Adriana a tomar un taxi y luego de esto ambos fueron víctimas de un asalto.

Durante dicho asalto presuntamente Benjamín fue amenazado por los asaltantes, por lo que este se tiró al suelo y abrazó a la mascota mientras León Rosique era asesinado. Luego de esto, el ahora imputado presuntamente pidió ayuda y después subió al departamento para dejar a su mascota.

Benjaním Serment llamó a su madre para informarle lo ocurrido, y durante su declaración de Adriana señaló que su hijo no visitaba a su padre con frecuencia, y que la pareja sentimental de Benjamín mandaba mensajes mientras se encontraban en el departamento del cineasta.

Poco antes de un mes de que León Serment fuera asesinado, el cuerpo de Adriana Rosique fue localizado colgado en una de las ventanas del segundo piso de su domicilio, por lo que su muerte fue clasificada como un suicidio.

Las investigaciones de las autoridades correspondientes y algunas cámaras de vigilancia arrojaron que los autores materiales de León Serment y Adriana Rosique fueron contratados por Benjamín y su pareja sentimental.

Autores materiales del asesinato de León Serment y Adriana Rosique ı Foto: Especial

Benjamín Serment dio una entrevista a Saskia Niño de Rivera en 2024 para el videopodcast Penitencia, y durante este habla sobre su vida antes de llegar a la cárcel y da su testimonio sobre la trágica muerte de sus padres.

En dicha entrevista comparte que sus padres no estaban de acuerdo con su noviazgo, por lo que incluso le habrían dicho que debía decidir si quería vivir con su pareja sentimental y ser su propio sustento, o regresar a vivir con ellos.

Bejamín aseguró que su única intención era robarle a sus padres para poder vivir con su entonces pareja sentimental, pues durante esa etapa de su vida se encontraba cursando el noveno semestre de la carrera de Química.

Apuntó que fue detenido en casa de su tía después de que sus causas los seañalaran como actor intelectual, pero sostuvo que él no orquestó el asesinato de sus padres, pues “tenía conocimiento”, pero no tomó esa decisión.

Señalando que pasaba por una fuerte época de depresión, Benjamín aseguró que su intención no era asesinar a sus padres, pues únicamente buscaba poder vivir con su entonces pareja.

Durante dicha entrevista acotó que su pareja era la única que le brindaba apoyo durante esa época de su vida, en la que no estaba seguro de lo que había vivido o si quería seguir viviendo.

¿Qué películas hizo León Serment?

El director y escritor León Serment es conocido por los siguientes documentales, cortometrajes, miniseries y películas:

Proporciones humanas, dimensiones divinas

Plaza Sésamo

México siglo XX

José López Portillo, el presidente apostador

José López Portillo, el abolengo criollo

Veracruz en el nuevo siglo

Ernesto Zedillo, la construcción de la democracia

Agustín Lara, con alma de pirata

Virgen de Guadalupe, entre la fe y la razón

Veracruz, alma jarocha

Un voto por la democracia 1824-2003

Maquío: La fuerza de una idea

Clío

Kada kien su karma

El efecto tequila

El afán educativo

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