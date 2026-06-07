El 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado en el estacionamiento del restaurante El Charco de las Ranas, al sur de la Ciudad de México. El conductor recibió cuatro disparos en el rostro, un hecho que conmocionó al país y desató teorías y especulaciones sobre los responsables.

Durante años, figuras como Mario Bezares y Paola Durante fueron señaladas como autores intelectuales, aunque nunca se comprobó su participación. Ahora, a 27 años del crimen, surge un documental que apunta a una figura reconocida dentro del crimen organizado.

¿Ya se sabe quién mató a Paco Stanley? Esta habría sido la verdadera causa de su asesinato

Recientemente se estrenó el documental Testigos: La verdad tiene voz, que se centra en el asesinato de Paco Stanley. El productor Juan Carlos Uribe, responsable del material, dijo en una entrevista que “Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, habría mandado a asesinar a Paco Stanley”.

El Azul, quien trabajó para la Dirección Federal de Seguridad (DFS) antes de unirse al narcotráfico, habría estado detrás del crimen por “fuertes deudas de dinero que el conductor no pudo pagar”.

Sin embargo, este personaje no asesinó con sus propias manos al conductor Paco Stanley. El responsable sería Carlos Acevedo, alias el Pato, de quien se desconoce hasta su rostro, pues no se encuentran registros fotográficos suyos. “Esa persona ya no vive… se llama Carlos Acevedo, alias el Pato”, declaró el productor.

Cuándo desapareció la temida DFS (Dirección Federal de Seguridad) y sus agentes se pasaron del lado de los narcos. Documental del asesinato de Paco Stanley. pic.twitter.com/XcU4d306UJ — Luis Rodríguez Zavala (@LuisRodrguezZ13) June 7, 2026

Las nuevas versiones apuntan a que el asesinato de Paco Stanley no fue producto de rivalidades televisivas ni de venganzas personales de Mario Bezares ni Paola Duarte, sino de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico y a deudas económicas millonarias que lo involucraban con uno de los líderes más poderosos del Cártel de Sinaloa.

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