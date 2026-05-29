Entrevista con Giorgio Ballario: “La mafia dispara menos, pero eso no significa que sea menos peligrosa”

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iorgio Ballario nació en Turín, Italia, en 1964. Es periodista y un apasionado de la historia, trabajó para la agencia de noticias AGI, fue corresponsal de varios periódicos nacionales y editor del semanario Il Borghese. Desde 1999 trabaja en La Stampa, donde cubre la fuente de cronaca nera e giudiziaria, lo que conocemos en México como nota roja.

Es, además, un prolífico escritor de novela negra histórica con su saga de libros dedicados a Aldo Morosini, que suceden durante el periplo colonialista de Italia en África. Eso no estaba en mi libro de historia de la Mafia (Almuzara, 2026) es un libro que habla sobre la Mafia siciliana, en específico, pero también de sus hermanas la Camorra napolitana y la ‘Ndrangheta calabresa.

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¿Nos podrías hablar un poco sobre cómo fueron las peticiones para hacer estos libros?

En 2023, Almuzara tradujo al español una de mis novelas policiacas, Turín no es Buenos Aires. Probablemente les gustó mi estilo, así que el editor Javier Ortega, sabiendo que también soy periodista, propuso escribir una historia de la mafia italiana, con el estilo característico de sus series de divulgación histórica. Lo intenté; fue un proceso largo y difícil, y este es el resultado.

Sobre la Mafia se ha escrito mucho, largos reportajes periodísticos, históricos, pero tu libro es una mezcla de todo esto.

Intenté adaptarme al estilo que Almuzara solicitaba, dada mi trayectoria profesional y cultural; no soy ensayista, sino periodista y escritor de novela negra. Prefiero un enfoque más accesible, e incluso con un tema tan delicado, opté por abordarlo siguiendo rigurosamente el contexto histórico, a la vez que incorporaba una serie de anécdotas y comentarios sociales más acordes con el estilo del reportaje periodístico.

Hay territorio mítico que le da cierto “honor” a la Mafia, por ejemplo, la Hermandad de La Garduña. ¿Se sigue usando esto en la actualidad?

No, diría que el antiguo código de honor de la Mafia, y de hecho de todas las organizaciones criminales, es cosa del pasado. Si es que alguna vez existió, porque la Mafia era cruel y despiadada incluso hace cien años. Claro que había reglas que ya no existen, como no matar a mujeres y niños. En los últimos veinte años la Mafia ha cambiado, al igual que la ‘Ndrangheta y otras bandas criminales. El asesinato está siendo reemplazado por formas de presión menos violentas, como la corrupción, el fraude en la contratación pública, las amenazas... para evitar la intensa represión estatal que ha prevalecido desde la década de 1990. Hoy en día, la Mafia dispara menos, pero eso no significa que sea menos peligrosa.

ACTUALMENTE, LA MAFIA SICILIANA ES MENOS PELIGROSA QUE LA ‘NDRANGHETA CALABRESA, QUE DESDE HACE AL MENOS VEINTE AÑOS SE HA CONVERTIDO EN LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL MÁS PODEROSA DE ITALIA.

La Mafia mítica, la siciliana, ha dado paso a su hermana mayor, la ‘Ndrangheta. ¿Qué diferencias podríamos encontrar entre ambas?

Actualmente, la Mafia siciliana es menos peligrosa que la ‘Ndrangheta calabresa, que desde hace al menos veinte años se ha convertido en la organización criminal más poderosa de Italia, profundamente arraigada incluso en el norte. Sus alianzas con mafias de todo el mundo son extensas y gestiona el tráfico internacional de drogas, especialmente de cocaína. Si bien comenzó como una organización criminal muy secreta con vínculos con la Calabria rural, los acontecimientos recientes demuestran que la ‘Ndrangheta se ha transformado, penetrando en la sociedad civil de las zonas más ricas de Italia (Milán, Turín, la región de Emilia-Romaña, la costa de Liguria) e integrándose en el tejido económico.

Citas a Leonardo Sciascia y su termómetro de la línea del ristretto y también cómo una obra de teatro le dio nombre a la Mafia. ¿Nos podrías recomendar algunas novelas?

Resulta bastante curioso que en Italia no exista mucha literatura sobre la Mafia, a excepción de algunos libros escritos en la década de 1960 por Sciascia. Hay una gran cantidad de ensayos, de obras de no ficción, numerosos libros periodísticos y memorias de policías, carabineros y magistrados que lucharon contra la Mafia, pero no abundan las novelas. Incluso Roberto Saviano, que alcanzó fama internacional con Gomorra, sobre la Camorra napolitana, no es propiamente un novelista. Uno de los grandes autores del siglo XIX, Giovanni Verga, siciliano, no abordó directamente a la Mafia, sino que describió el caldo de cultivo cultural de explotación, silencio y resignación en la Sicilia rural, donde se originó la mentalidad mafiosa. Y más recientemente, Andrea Camilleri, famoso por la serie del inspector Montalbano, menciona a los mafiosos en sus novelas, pero nunca los ha convertido en protagonistas.

¿Crees que las películas limpiaron los rostros de estos criminales?

Esto sin duda ha ocurrido en Estados Unidos, donde existe una larga tradición de cine de gánsters. La Mafia italiana, profundamente arraigada en Nueva York y otras ciudades, se ha convertido en un tema central para las películas de grandes directores, pienso en Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma. En el cine estadunidense, la mafia aparece violenta, despiadada y asesina, pero sus protagonistas también adquieren un atractivo particular: el de los antihéroes. Por lo tanto, es posible que Hollywood haya suavizado la imagen de los mafiosos, si no la de la mafia como organización criminal. En Italia, el cine (y también la televisión) siempre ha atacado a la mafia, incluso por motivos políticos (muchos directores eran de izquierda), denunciando, por ejemplo, su connivencia con la política local y nacional en los años de la Democracia Cristiana.

Supongo que como italiano te ocurre lo mismo que a muchos mexicanos nos asocian con dos cosas: la comida y el crimen organizado. ¿Qué sientes cuando la gente hace chistes sobre un tema tan escabroso?

La gente tiene una idea distorsionada de la Mafia, probablemente derivada de películas estadunidenses: como un submundo folclórico, retrógrado e incluso, en algunos casos, cómico. Esta no es una visión realista y explica por qué en muchos países juegan con la palabra “mafia”, usándola para nombrar restaurantes, una línea de ropa o un grupo musical. En España, recientemente, a petición del gobierno italiano, se cambió el nombre de una cadena de restaurantes de “La Mafia se sienta a la mesa” a “La Famiglia”, que evoca a los clanes de la Cosa Nostra, pero tiene menos impacto. Creo que es una cuestión de ignorancia, en el sentido mismo de no saber qué es realmente la Mafia.