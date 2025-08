Chofer de Paco Stanley estalla contra Jorge Gil y lo culpa por haber estado en la cárcel | VIDEO

Jorge García Escandón, quien fue el chofer de Paco Stanely, ha reaccionado a las recientes declaraciones de Jorge Gil en torno al asesinato del querido conductor de televisión. De este modo, el trabajador reapareció ante el ojo público para dar su réplica.

Tanto Jorge Gil como García Escandón se encontraban en la camioneta cuando Paco Stanley fue asesinado a tiros en 1999. Ahora, le chofer deja ver que está en desacuerdo con lo que dijo recientemente el creativo sobre los momentos del ataque.

❌ “Es muy feo ver morir a alguien”: Jorge Gil nunca se prestó para hablar con la prensa sobre el lamentable asesinato de Paco Stanley, pero tuvo un encuentro con los medios y narró su sensible perspectiva. “A mí me afectó mucho”, agrega. 👈💥#TodoParaLaMujer con @maxwoodside pic.twitter.com/rTjdWwHwti — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 28, 2025

En su encuentro con los medios, el ex colaborador del comediante señaló que no estaba de acuerdo con muchas situaciones que fueron representadas en la serie de Prime Video y contó como el hecho afectó su vida.

“Antes del primer disparo, Jorge —el chofer— gritó ‘¡Cuidado!’. Paco gritó también y de inmediato recibió el primer balazo en la cabeza”, recordó. “Ahí reacciono yo, y anticipé un cuarto disparo que también le dieron a Paco. Luego vinieron el quinto y sexto, esos ya iban para mí”, dijo.

Ex chofer estalla contra Jorge Gil

Fue en una entrevista con Ventaneando que Jorge García Escandón expresó su molestia por los comentarios emitidos por Gil, sobre todo al recordar que fue por la forma en que el hombre expuso los hechos en un inicio que él estuvo en prisión por varios años.

“La verdad me sorprendió. Él dice que cree en mi inocencia, pero por qué también escribió en su libro que se le hacía muy raro que yo no hubiera jalado la camioneta. Entonces pensaba que yo tenía algo que ver, pero ahora dice que cree en mí. Si lo hubiera dicho desde el inicio, tal vez me hubiera ahorrado la cárcel”, replicó.

Además, condenó el gráfico relato de Gil, quien revive lo ocurrido con lujo de detalles, incluso hablando del número de balazos que alcanzó a contar durante el ataque:

“No se me hace justo que vuelva a narrar las cosas que sucedieron en la camioneta. Los dos estuvimos a punto de morir. Yo estaba al lado de Paco. A mí me salpicó una gotita, como él dice que lo salpicó. No entiendo, aparte se puso a contar los disparos… Yo creo que a lo mejor tuvo tiempo de ver quién disparó, si con todos los disparos tuvo tiempo de hacer muchas cosas”, criticó.

El chofer indicó que su deseo es dejar atrás lo sucedido el día de la muerte de Paco Stanley, lo que es difícil cuando la historia se vuelve a contar: “A mí sí me dolió. Yo estoy tratando de olvidar esa parte, pero que lo vuelvan a recordar y lo vuelves a sentir”.