Dictan prisión preventiva a padres de Eitan Daniel, menor de edad asesinado en Chihuahua

Un juez de control dictó prisión preventiva en contra de los padres de Eitan Daniel, menor de un año y medio, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado calificado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El menor fue localizado sin vida dentro de un costal el pasado 10 de marzo, en la carretera a Casas Grandes, a la altura de la colonia Kilómetro 27.

Según informes periciales difundidos por diarios locales, el menor fue hallado sin ropa, con signos de desnutrición y marcas de ligaduras; además, se reportó que la causa de muerte fue un golpe en la cabeza.

Sus padres, Vianey Esmeralda “N” y Brayan Gabriel “N”, fueron detenidos el pasado 21 de marzo. Durante la audiencia inicial, el juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el próximo 24 de marzo la audiencia de vinculación a proceso , en la que se definirá su situación jurídica.

De acuerdo con los artículos 125 y 126 del Código Penal de Chihuahua, en caso de ser encontrados culpables de homicidio calificado, los padres de Eitan Daniel podrían enfrentar una pena de entre 30 y 70 años de prisión.

Según versiones de medios locales, en un primer momento la madre del menor declaró que lo maltrataba de forma recurrente , que lo asesinó en el baño de su vivienda y que el padre no tenía conocimiento de ello; sin embargo, durante la audiencia inicial ambos se declararon inocentes.

Asimismo, se reportó que la familia paterna realizó una misa en la iglesia Nuestra Señora del Carmen y posteriormente trasladó el cuerpo al panteón Jardines del Recuerdo.

El pasado 19 de marzo, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, aseguró que “el caso de Eitan Daniel no es un caso que queda en el olvido".

“Su caso hoy tiene responsables, enfrentarán todo el peso de la ley y también deja un mensaje muy claro de que el estado de Chihuahua tiene instituciones que responden al servicio de la comunidad ”, comentó.

La información continúa en desarrollo y será en los próximos días cuando se definan los procedimientos legales y responsabilidades en torno a este caso.

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cehr