David Pablos da salto como jurado en la Mostra de Venecia

Después de conquistar el máximo reconocimiento de la sección Horizontes con En el camino, David Pablos regresa al Festival Internacional de Cine de Venecia con un papel completamente distinto: será uno de los cinco integrantes del jurado encargado de elegir a los ganadores de esa competencia.

El nombramiento llega en uno de los mejores momentos de su carrera, mientras su película suma 13 nominaciones al Ariel y continúa atrayendo público a las salas mexicanas más de mes y medio después de su estreno.

El Dato: El realizador viajará a Italia desde el 1 de septiembre para incorporarse a las actividades previas del encuentro cinematográfico, que se realizará del 2 al 12 de septiembre.

En entrevista con La Razón, el cineasta confesó que la invitación lo tomó por sorpresa. La recibió como un reconocimiento a la trayectoria que ha construido con el festival italiano.

“Hace unas semanas me escribió el director del Festival de Venecia y me mandó una carta en la que me invitaban a ser jurado este año. Fue totalmente fortuito e inesperado”, contó.

David Pablos explicó que la decisión obedece no sólo al premio obtenido con En el camino por Mejor Película, sino también al vínculo que ha mantenido con el certamen, donde anteriormente presentó La vida después.

“El año pasado me llevé el premio principal de esta sección con En el camino, pero además ya tengo una historia con el festival. Lo que me dijo el director me conmovió mucho: ‘Tienes la sensibilidad y la experiencia para ser un buen miembro del jurado’. De inmediato dije que sí; veo esto como un gran regalo de la vida y una enorme oportunidad”, expresó.

Como integrante del jurado de Horizontes, presidido por la actriz y directora francesa Valérie Donzelli, tendrá la responsabilidad de analizar 19 largometrajes en competencia y una selección de cortos para definir a los ganadores.

“Vamos a premiar Mejor Película, Premio del Jurado, Mejor Dirección, Guion, Actuación masculina y femenina, además del cortometraje ganador”, explicó.

Aunque reconoció que será una tarea exigente, aseguró que lo que más le entusiasma es descubrir nuevas propuestas cinematográficas provenientes de distintas partes del mundo.

“Tenemos que reunirnos antes de la inauguración para conocernos y recibir las reglas sobre cómo deliberar. Después estaremos durante el festival y en la clausura entregaremos los premios”, detalló.

Esta vez, aseguró, vivirá Venecia desde una perspectiva distinta.

“Regreso sin la presión de presentar una película. El año pasado casi no pude ver cine porque estaba haciendo prensa y atendiendo los compromisos del estreno. Ahora sí voy enteramente a disfrutar las películas y eso me emociona”, dijo.

Mientras tanto, En el camino sigue escribiendo una historia poco común para una producción mexicana.

“Llevamos mes y medio en salas, que para una película mexicana ya es muchísimo, más siendo clasificación C y con temática LGBT. Lo más emocionante es que las salas siguen llenas”, comentó.

Las 13 nominaciones al Ariel representan otro motivo para celebrar. “Significa mucho el apoyo del gremio y me hace muy feliz que la película siga conectando con la gente”, expresó.

Aunque por ahora toda su atención está puesta en Venecia, el realizador adelantó que ya trabaja en nuevas historias.

“Hay varios proyectos bastante avanzados. Las siguientes películas no se parecen en nada a las que he hecho antes, aunque evidentemente compartirán algunas inquietudes que forman parte de mi manera de hacer cine”, concluyó.