¿Quiénes son los hijos de Elsa Aguirre? FOTOS

La actriz Elsa Aguirre murió el 15 de julio a los 95 años de edad y los fans del cine lamentaron su deceso. Tras la lamentable noticia muchos de los usuarios quieren saber más sobre la vida personal de la famosa estrella del Cine de Oro.

Elsa Aguirre tuvo una vida larga que compartió con diversos hombres, sin embargo, sólo con uno de ellos tuvo un hijo, pero este matrimonio y su relación con su hijo fueron marcados por la violencia.

¿Quién es el único hijo que tuvo Elsa Aguirre?

El único hijo que tuvo Elsa Aguirre se llamaba Hugo Morado, quien nació en 1965 y fue producto de la relación entre la actriz Elsa Aguirre y Armando Rodríguez Morado, quien fue un periodista de quien se enamoró rápidamente por su atractivo físico.

Sin embargo, el sujeto era casado, pero ella decidió seguir adelante con la boda porque se embarazó de él y pues en ese tiempo no era bien visto que una mujer fuera mamá soltera, así que se casó, pero no la pasó nada bien, pues fue víctima de violencia física y psicológica.

Elsa Aguirre y su hijo Hugo Morado ı Foto: Redes sociales

La actriz vivió situaciones muy fuertes, la más impactante y fue por la que decidió separarse fue cuando Armando Rodríguez la amenazó con una pistola mientras ella estaba embarazada.

Elsa Aguirre tuvo a su hijo Hugo, ella llevaba a su hijo con ella a las grabaciones, sin embargo su relación se empezó a quebrantar cuando Elsa se casó con José Rafael Estrada Valero.

Se distanciaron mucho y después de que la actriz se separó de Valero intentó retomar su relación con su hijo pero ya no s recuperó.

Hugo Morado, hijo de Elsa Aguirre ı Foto: Redes sociales

La misma Elsa Aguirre contó que su hijo siempre estaba en riesgo pues tenía comportamientos de mujeriego y andaba en arrancones y más situaciones de peligro. “Parece que buscaba el conflicto, la pelea”, señaló la estrella del Cine de Oro.

Hasta que a los 30 años de edad, en 1996, sufrió un accidente automovilístico, si bien pudieron atenderlo los médicos, el impacto fue tan grande y le dejó muchas lesiones que días después le provocaron la muerte.

La actriz contó en entrevistas que Armando nunca asistió al funeral de su hijo y la buscó mucho después para pedirle que le diera un lugar dónde vivir, pero ella le pidió que no le hablara más.

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