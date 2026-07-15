Así fue la relación de Elsa Aguirre con Pedro Infante; hasta lo cacheteó

Elsa Aguirre fue una de las actrices más bellas de la época del Cine de Oro, su gran atractivo físico le valió que muchos de los galanes de ese momento pidieron hacer películas con ella.

Con Pedro Infante, Elsa Aguirre filmó la cinta “Cuidado con el amor” en 1954 y fue ahí que la atracción entre ellos surgió, pero ella estaba completamente enamorada de “El ídolo de México”.

Así fue la relación de Pedro Infante y Elsa Aguirre

La propia actriz ofreció varias entrevistas en las que contó que ella se enamoró perdidamente de Pedro Infante a tal grado de que ella esperaba emocionada las escenas de beso con el histrión y se emocionaba mucho más si había que repetirlas muchas veces.

Elsa Aguirre dijo que ella más que ir a trabajar al rodaje iba a ver a Pedro Infante y esa era su motivación para llegar al set todos los días.

Elsa Aguirre y Pedro Infante ı Foto: Redes sociales

Ella esperaba que la ficción de la película se hiciera realidad y sí lo logró, pero no de la manera que ella esperaba. La actriz contó que un día ella se estaba maquillando y Pedro se puso de acuerdo con la maquillista para que lo dejara solo con Elsa Aguirre.

El actor entró, pero ella estaba a medio maquillar y Elsa siempre le pedía a la maquillista que la dejara muy bonita para que la viera el histrión.

Pedro Infante se metió al lugar en el que ella se estaba maquillando y la sorprendió con un beso, pero la actriz hizo lo inesperado.

Elsa Aguirre cacheteó a Pedro Infante

La actriz contó que luego de que Pedro Infante le plantara el beso ella le dio una cachetada y es que la actriz no dudó en reaccionar porque Pedro la besó sin su consentimiento.

Al final la relación no prosperó, la misma Elsa contó que Pedro la veía como una niña, pues él era mayor que ella por 12 años y además estaba casado, así que ella sería la aventura, algo que Elsa no estaba dispuesta a tolerar, pues sus valores familiares no se lo permitían.

Elsa contó que se enamoraba de todos sus compañeros protagonistas, pero con ninguno se logró nada porque todos eran más grandes que ella y ya estaban casados.

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