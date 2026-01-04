El cineasta mexicano Guillermo del Toro vivió una de las noches más emotivas de su carrera al recibir el Visionary Award este sábado, en el marco del Palm Springs International Film Festival en California.

Durante la ceremonia, celebrada en el Palm Springs Convention Center, el director sorprendió al público al revelar que apenas tres días antes había fallecido su hermano mayor, una noticia que compartió conmovido.

Muere hermano de Guillermo del Toro, así lo anunció el cineasta en los Palm Springs Film Awards

Guillermo del Toro, de 61 años, subió al escenario de los Palm Springs Film Awards, sin pasar por la alfombra roja, acompañado por los protagonistas de su película Frankenstein, Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

Mia Goth, Jacob Elordi, Guillermo del Toro and Oscar Isaac with their Visionary Awards for ‘Frankenstein’ at the Palm Springs International Film Festival tonight. pic.twitter.com/AG198nrf6x — Mia Goth Crave (@miagothcrave) January 4, 2026

En su discurso, explicó que su relación con el cine siempre ha estado marcada por una idea que repite desde hace años: “He llegado a creer que todo el mundo nace con una o dos canciones para cantar. Eso es todo, y las repetimos una y otra vez hasta que logramos hacerlas bien. Y Frankenstein es la canción que yo nací para cantar”.

El cineasta tapatío también vinculó esa reflexión con la reciente pérdida de su hermano, pues señaló que la película aborda temas como la paternidad y el perdón, conceptos que ahora adquieren un significado más profundo para él.

“Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí porque la película habla de una condición puramente humana: el corazón puede romperse y aun así seguir latiendo”, expresó Guillermo del Toro ante un auditorio que lo escuchó conmovido.

Aunque no reveló el nombre ni las circunstancias de la muerte de su hermano, el director mexicano compartió recuerdos personales al compararse con los personajes de Víctor y la criatura de la novela de Mary Shelley. “Mi hermano y yo jugamos a ser Víctor y la criatura en muchos momentos de nuestras vidas”, dijo y añadió que con el tiempo ambos se concedieron “amor” y “paz”.

El cineasta reconoció que podría ausentarse de algunos eventos de la temporada de premios, pero aseguró que no faltaría a la gala de los Palm Springs Film Awards porque considera al elenco de Frankenstein parte de su familia. “La vida te da una familia en el camino”, afirmó, mientras señalaba a los actores que lo acompañaban en el escenario.

¿Cuántos hermanos tiene Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro, originario de Guadalajara, Jalisco, tiene dos hermanos, Federico y Alejandro, y una hermana llamada Susana.

Al parecer, quien falleció fue Federico, a los 63 años.