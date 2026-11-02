La Granja VIP 2026: Sobrina de Pablo Montero llama vulgar a Azalia en plena gala | VIDEO

Este domingo en La Granja VIP 2026, la polémica se extendió al foro durante la gala de eliminación, donde Ana Sofía, la sobrina de Pablo Montero, junto con Azalia Ojeda ‘La Negra’, protagonizaron momentos de tensión.

La joven se hizo de palabras con la artista y le riña llegó al grado en que cuando se reveló la eliminación de Pablo Montero, la ex integrante del reality show se paró de su asiento para celebrar la eliminación del tio de la chica frente a ella, quien reaccionó con un gesto de manos.

Wey Azalia le fue a festejar en la jeta a la wannabe de rancho de Ana Sofia que se quedó Mono y salió alv su tío Pablo el Macetón 🤣😭#LaGranjaEliminación #LaGranjaVIP pic.twitter.com/eLOI9sG9u5 — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) November 2, 2026

¿Qué pasó entre Ana Sofía y Azalia Ojeda?

Ana Sofía fue a la gala de este domingo 1 de noviembre para apoyar a su tío y defenderlo, por lo que desde el inicio dijo que “no se están respetando los votos” y que el público está molesto.

Fue entonces que cargó directamente contra Azalia. “Me sorprende muchísimo que esté aquí esta señora que está eliminada y a ningún otro eliminado se le ha dado el lugar que se le está dando a ella”, criticó.

“Ya viene tu tío que van a sentar aquí al lado”, respondió Azalia brevemente, ante lo que Ana siguió, “esta señora tan corriente y tan vulgar, que todo el mundo lo sabe. No voy a hablar contigo porque yo sí tengo clase”, señaló ella.

Entonces, Azalia llamó a Pablo Montero “macetota”, ante lo que Ana Sofía le respondió, “la macetota no se queda como capataz, no la plantan como peón porque les da miedo que pueda ganar capataz, ¿tu ganaste capataz algún día? No, reina. Entonces, es más, estás afuera, zip it (callate)“, se burló.

Ana Sofía fue a tirar factos al programa, y más cuando le dijo corriente y vulgar a Azalia en su cara.🤣🤣🤣👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻



En donde se vota para poner de capataz a la hermana de Pablo montero?? #LaGranjaGala #TeamDisfuncionales #TeamDisfuncional #LaGranjaFraude pic.twitter.com/aY4CVJQByT — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) November 2, 2026

Tras el fuerte intercambio entre las mujeres, Adal Ramones aseguró que La Granja VIP sí respeta los votos y agradeció la confianza del público. “Los votos son de ustedes y aquí se hace lo que usted manda”, dijo.

Varios Internautas le dieron la razón a la joven, aunque otros criticaron a su tío. Te dejamos algunas reacciones:

“Asi es Sofia, la producción tramposa haciendo de las suyas”.

“Pues fue una falta de respeto de esta chica,eso debió decirle a la maceta de su tío,se arriesgo porque Azalia se contuvo”.

“Es la sobrina y sí que los tiene bien puestos, enfrentar a Mandibulin está cañón”.

“Se tenía que decir y se dijo”.

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