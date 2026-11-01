¿Quién salió eliminado de La Granja VIP hoy 1 de noviembre 2026?

Este domingo 1 de noviembre se definió cuál de los participantes de La Granja VIP 2026 quedó fuera del reality show en esta ocasión, después de que se convirtiera en el menos votado por el público en la semana.

Ahora, los nominados fueron Rafa Mercadante, Niurka Marcos. Mono Osuna, Kevyn Bicolor, Julio Camejo y Pablo Montero. Como en semanas anteriores, se trata de una placa fuerte que ha dado de qué hablar en redes sociales, entre especulaciones sobre quién saldría antes de la gala.

¿Quién salió eliminado de La Granja VIP?

Se revelará al eliminado este domingo.

¿Qué pasó en La Granja VIP?

La tensión llegó a su punto máximo en La Granja VIP tras la controversial jugada de Julio Camejo durante el Viernes de Traición, pues el actor cubano utilizó su beneficio para sacar de la placa a Natalia y colocar en su lugar de forma directa a Mario “El Mono” Osuna.

Esta decisión desató un fuerte quiebre en las alianzas de la casa, dejando al grupo de La Resistencia desconcertado y generando inmediatas dudas sobre las verdaderas lealtades de Julio entre figuras como Fernando Lozada.

Aunque La Bebeshita intentó entregar un liderazgo ordenado al concluir su mandato como Capataz y recibió el reconocimiento del Mayoral por el esfuerzo, las constantes infracciones cometidas por el grupo provocaron una severa reducción de recursos para las siguientes compras.

La actitud indiferente de Kevyn ‘Bicolor’ ante las indicaciones del cuidado de la finca sumó fricción directa con la influencer y tensó el ambiente entre los equipos. Para contrastar el clima de conspiración y estrategia, la granja recibió a siete pequeños patitos, lo que obligó a los participantes a coordinarse en tareas comunitarias de cuidado diario.

El fin de semana también tuvo un momento de zozobra cuando Tlacoyo, el perro rescatado de la finca, sufrió una caída accidental en la zona de descanso y tuvo que ser auxiliado de inmediato por Niurka Marcos, afortunadamente sin consecuencias graves para la mascota.

Con el tablero sacudido y la economía de la casa resentida, los habitantes enfrentaron el cierre del ciclo con la placa final de nominados definida, dejando a La Resistencia en una posición de vulnerabilidad frente al resto del grupo rumbo a la gala de eliminación.

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