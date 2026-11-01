Ring Royale 2 revela cartelera: ¿Quiénes pelean y cuándo comprar boletos?

Ring Royale 2 regresa este 2027 con temática de los antiguos romanos y este domingo se reveló parte de la cartelera oficial del evento encabezado por Poncho de Nigris. Creadores de contenido y exdeportistas ya fueron confirmados como algunos de los que se subirán al ring para dejarlo todo.

Además, se anunció a partir de qué fecha los seguidores de este evento de box amateur podrán adquirir sus boletos para presenciar el espectáculo en la Arena Monterrey.

Ring Royale 2 revela la cartelera: ¿Quiénes pelean?

Ring Royale reveló esta tarde un póster con algunos de los participantes que el público verá luchan en el cuadrilátero de la Arena Monterrey el próximo 14 de marzo de 2027.

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Aún no se sabe con certeza cuáles serán los enfrentamientos, pero ellos son los creadores de contenido y figuras del entretenimiento que participan en la segunda edición del torneo de box amateur:

Wendy Guevara , conductora y creadora de contenido

Marie Claire Harp , conductora y creadora de contenido venezolana

Marcela Mistral , conductora y creadora de contenido, esposa de Poncho de Nigris

Crista Montes , mamá de Gala Montes

Nicola Porcella , creador de contenido peruano

Masad Altamimi , creador de contenido y exparticipante de La Casa de los Famosos México 2026

Aquivaldo Mosquera , exjugador del América

MazaClan , youtuber

Pedro Osuna , conocido como El Mario Brox , creador de contenido

Oliver Moreno, creador de contenido

Los combates que ya habían sido confirmados son:

Ernesto Chavana vs. Óscar Burgos

Konan Big vs. Jorge Travieso Arce

¿Cuándo se celebrará Ring Royale 2 y a partir de cuándo se pueden comprar los boletos para asistir al evento?

Según el anuncio oficial de Ring Royale, los boletos para asistir a la segunda edición del evento de box amateur, en la Arena Monterrey, en Nuevo León, se podrán comprar a partir del miércoles 4 de noviembre.

Se recomienda al público ingresar al sitio web de Súper Boletos para conocer la dinámica de compra y los precios.

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