¿Quién es Ana Sofía, la sobrina de Pablo Montero que causó polémica en La Granja VIP?

Ana Sofía Gutiérrez llegó a la gala de eliminación de La Granja VIP 2026 para apoyar a su tío Pablo Montero y terminó protagonizando una de las polémicas más fuertes de la velada en el reality show junto a Azalia.

“Esta señora tan corriente y tan vulgar, que todo el mundo lo sabe. No voy a hablar contigo porque yo sí tengo clase”, dijo la joven en un momento que sorprendió a los presentes y televidentes por igual.

Ana Sofía fue a tirar factos al programa, y más cuando le dijo corriente y vulgar a Azalia en su cara.🤣🤣🤣👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻



En donde se vota para poner de capataz a la hermana de Pablo montero?? #LaGranjaGala #TeamDisfuncionales #TeamDisfuncional #LaGranjaFraude pic.twitter.com/aY4CVJQByT — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) November 2, 2026

La joven también cuestionó a la producción, al señalar que no considera que sea transparente con el público. La gente está muy molesta porque no se están respetando los votos”, expresó durante su intervención.

Por este motivo, muchos quieren saber más de la identidad de la sobrina de Pablo Montero, cómo es su vida y a qué se dedica. En La Razón te contamos lo que se sabe sobre ella.

¿Quién es Ana Sofía?

Ana Sofía Gutiérrez es una mujer mexicana que no es una figura del espectáculo, aunque en redes sociales ha conseguido formar una comunidad con la que comparte su día a día.

Aunque se desconoce su edad, se sabe que tiene una pareja y un hijo pequeño. En su cuenta de Instagram, tiene 14.8 mil seguidores, con quienes comparte sus viajes, experiencias de lujo y productos que compra o le envían.

En su cuenta, la joven también comparte detalles de la maternidad, como las comidas que le envía a su hijo para la escuela. También publica imágenes de sus constantes viajes en pareja y en familia.

Ahora, el público conoció una nueva faceta de ella mucho más mordaz y que no teme decir lo que piensa, lo que le ha valido popularidad entre los seguidores de La Granja VIP 2026.

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