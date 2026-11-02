Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, informa la FGR

Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre y ahora, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que la conductora cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes que fueron emitidas por jueces federales.

Además, aclaró que Inés Gómez Mont permanece detenida en Estados Unidos por motivos migratorios y advirtió que, si las autoridades de ese país deciden deportarla, México ejecutará de inmediato las tres órdenes de aprehensión que enfrenta por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

🚨#AHORA La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que Inés “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes, emitidas por jueces federales: una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por defraudación fiscal… pic.twitter.com/WFlACZ3PCk — Azucena Uresti (@azucenau) November 2, 2026

Respecto a las órdenes, se detalló que la primera fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por defraudación fiscal equiparada.

Según las investigaciones de la FGR, Inés Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos.

Estos recursos estaban destinados al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de los centros penitenciarios federales.

Detienen a la conductora Inés Gómez Mont en Florida ı Foto: Redes sociales

Además, habría declarado ingresos menores a lo obtenido, por lo que omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

La periodista quedó detenida el pasado 30 de octubre, tras permanecer cinco años fuera de México y al día siguiente se informó que se encontraba en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en el Broward Transitional Center, un centro de detención migratoria ubicado en Pompano Beach, Florida, de acuerdo con el registro oficial de personas detenidas de la agencia estadounidense.

Pese a que fue solicitada una petición urgente de Inés Gómez Mont para impedir su traslado a otro centro de detención migratoria, pero dio al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la misma fue rechazada por un juez federal de Florida.

La presentadora también había solicitado una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar para impedir que las autoridades migratorias la transfieran a otra instalación mientras el tribunal examina su situación.

Inés Gómez Mont enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y defraudación fiscal equiparada.

CON INFORMACIÓN DE ELIZABETH HERNÁNDEZ

¿Quieres saber más?

¿Inés Gómez Mont reaparece en fiesta de Halloween? Recrean arresto de la conductora

Estos son los lujosos tenis con los que fue detenida Inés Gómez Mont, ¿cuánto cuestan y qué modelo son?

Inés Gómez Mont permanece detenida en centro migratorio de Florida

¿Dónde están los hijos de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga?