Inés Gómez Mont permanece detenida en centro migratorio de Florida

La conductora y actriz Inés Gómez Mont permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en el Broward Transitional Center, un centro de detención migratoria ubicado en Pompano Beach, Florida, de acuerdo con el registro oficial de personas detenidas de la agencia estadounidense.

La ficha consultada este sábado 31 de octubre identifica a la expresentadora con el nombre de Inés Gómez Mont-Arena, señala que su país de nacimiento es México y confirma que permanece bajo custodia del ICE en Florida. El sistema también precisa que su centro de detención actual es el Broward Transitional Center, localizado en el número 3900 de North Powerline Road.

FGR confirmara que Gómez Mont fue asegurada en Miami, Florida, como resultado de un intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.

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Inés Gómez Mont se encuentra bajo custodia del ICE en el Centro de Transición Broward, en Pompano Beach, Florida.



La exconductora de televisión cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país por su probable participación en el delito de defraudación fiscal… pic.twitter.com/q4bMrKcx4d — VM Ornelas (@vicmanolete) October 31, 2026

¿Dónde está detenida Inés Gómez Mont?

El Broward Transitional Center es la instalación migratoria donde permanece la conductora mientras continúa bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la información del localizador del ICE, el centro se encuentra en Pompano Beach y cuenta con un área de atención para familiares y representantes legales que buscan información sobre las personas detenidas.

¿Por qué fue detenida Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

El 30 de octubre, la FGR informó que la conductora fue asegurada en Miami debido a que cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

La Fiscalía explicó que la detención fue resultado de la colaboración con el Gobierno estadounidense y adelantó que proporcionaría más información sobre el caso.

Gómez Mont también enfrenta investigaciones relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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MSL