¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es El Paisa? Esta es su identidad

El Paisa es uno de los personajes más difíciles de descifrar de ¿Quién es la máscara? 2026, ya que se trata de un trompo al pastor con mucha actitud del barrio.

Entre sus pistas están que le gusta escuchar a Juan Gabriel, en especial el tema de “Querida”, otra de sus pistas es que convive con todas las personas de su barrio, además apareció un balón de futbol en un cuadro colgado en su taquería, lo que podría significar que es aficionado a este deporte.

Quién es El Paisa de ¿Quién es la máscara? 2026

De acuerdo con los sitios de fans, El Paisa de ¿Quién es la máscara? 2026 sería Jair Sánchez, el famoso creador de contenido que además es el conductor digital del programa.

Según las filtraciones de los fans, cuando fue la presentación del programa cuando salió el personaje de El Paisa Jair no estaba en el foro y se desapareció todo ese tiempo y según los fans que asistieron cuando reapareció en el foro estaba agitado.

Por otro lado, los investigadores señalaron que detrás de la máscara de El Paisa podría estar Julión Álvarez o también podría ser Alfredo Olivas o uno de los integrantes de Grupo Firme Jhonny Caz.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmitan más episodios para conocer más pistas del personaje y así tener más elementos que lleven a descubrir la identidad de este personaje de tacos.

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