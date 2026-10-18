Mónica Escobedo es EXPULSADA de La Granja VIP por pegarle a Niurka | VIDEO

Mónica Escobedo es EXPULSADA de La Granja VIP por pegarle a Niurka

Mónica Escobedo fue expulsada de La Granja VIP 2026 después de haber causado revuelo por golpear a Niurka Marcos durante una pelea de almohadas, aprovechándose del momento para agredirla.

Desde que el momento ocurrió, las redes sociales estallaron y se dividieron sobre la posibilidad de que la famosa quedara fuera del reality show y finalmente, la producción decidió sacarla del programa por su grave falta.

Así fue la expulsión de Mónica Escobedo

Durante la gala de este domingo en La Granja VIP, a Mónica Escobedo le mostraron el momento en que golpeó a Niurka. “El ultimo almohadazo estuvo de más, reaccioné porque ya traía atoradas muchas cosas que traía de Niurka”, acusó.

En ese sentido, señaló que en el pasado ella había pedido “que no la tratara mal” y que en ese momento ya no soportó y decidió reaccionar. “Si tengo que pedir disculpas, pediré disculpas”, expresó.

Por su parte, Adal mencionó que ella hizo contacto físico al golpear en la espalda a la vedette cubana. “Identificamos una acción que fue deliberada, que cruzó un límite”, expresó. Ella se defendió al decir que Niurka fue la primera en darle un almohadazo sin que fuera consencuado.

Mónica Escobedo queda EXPULSADA de La granja VIP por agredir físicamente a Niurka Marcos #LaGranjaGala pic.twitter.com/lyjhgNAcaA — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 19, 2026

“Ella empezó, ¿qué esperaba que pasara?“, preguntó la famosa, ”fue un manotazo pero ni le deje rasguños, ni marcas", se justificó y pidió “que no se exagere esto”. Tras esto, Mónica quedó expulsada.

“Ya estaba harta de que me tratara mal, no lo iba a permitir, yo sé que Niurka pidió mi cabeza y obviamente me iban a echar a mí, pero yo ya quería irme, tengo un momento viral con Niurka”, acusó ella.

En ese sentido, Mónica Escobedo agradeció su tiempo en La Granja VIP 2026 y aseguró que ya quería irse, además de celebrar que tuvo un momento viral con Niurka, pese al resultado del mismo.

Algunas reacciones por su expulsión fueron:

“Qué bueno que no se quedó callada al decir que Niurka condicionó a la producción”.

“Este juego es con cabeza fría y ella se calentó en un instante. Pudo usar a su favor que Niurka le diera con la almohada por la espalda para hacerse la víctima, pero lo desperdició”.

“Se dejó llenar la cabeza de ideas que no debió darle marcha jamás”.

“No era para expulsión. Que GATADA le hizo la producción. Mínimo debió salir como todos los demás”.

👁️ Mónica Escobedo apuntó a la producción en su salida de la granja como expulsada:



“Ya estaba harta de que me tratara mal, no lo iba a permitir, yo sé que Niurka PIDIÓ mi cabeza y obviamente me iban a echar a mí, pero yo ya quería irme, tengo un momento viral con Niurka”… pic.twitter.com/c6tXMlna6a — nacho con O (@NachoConO) October 19, 2026

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