Esta fue la sanción que recibió Pimpinela en La Granja VIP por su violento comentario | VIDEO

Esta fue la sanción que recibió Pimpinela en La Granja VIP por su violento comentario

Se ha revelado la sanción que recibe Pimpinela Escarlata después de que realizó una amenaza durante la transmisión 24/7 de La Granja VIP, un momento que generó fuerte polémica en redes sociales.

“Yo quiero pegar y sé que me van a eliminar, pero que valga la pena, un pin... cuchillo y le marco la cara para toda su vida”, dijo el luchador profesional mexicano mientras hablaban sobre que nominarían a Mono Osuna.

Video completo. A lo que veo, habla de la asamblea (de mono) pic.twitter.com/rIUpCpCQUn — Ξlcyon (@Elcyon1) October 15, 2026

Hasta sus compañeras Niurka y Natalia Alcocer se sorprendieron por la declaración, aunque después hubo risas y al final, Pimpinela aseguró que no lo estaba diciendo en serio.

“Es un decir niñas, no tengo necesidad”, expresó para dejar claro que se trataba de un comentario en broma. Sin embargo, el clip circuló en redes sociales e incluso comenzaron a decir que eran amenazas hacia Manelyk.

Esta es la sanción que recibió Pimpinela Escarlata

Fue en la gala de este viernes 16 de octubre que Adal Ramones llamó a Pimpinela al confesionario, donde habló sobre el incidente que se hizo viral y destacó el valor de las palabras.

“Hay frases que incluso dichas en un momento de enojo pueden generar preocupación y malas interpretaciones”, aseguró él, “aunque no exista la intención de llevarlas más lejos, eso no le resta importancia ni gravedad”, agregó.

Pimpinela queda automáticamente nominado sin derecho a salvación por los comentarios emitidos en los días pasados. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/Sb94KcJcz6 — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 17, 2026

Tras destacar que la producción busca salvaguardar la integridad de sus estrellas, Adal anunció cuál sería la sanción: “Pimpi, La Granja ha tomado una decisión. A partir de este momento, quedas nominado directamente y permanecerás en la tabla hasta el domingo sin posibilidad de la salvación hasta el día de hoy”, señaló.

Además, Adal señaló que “el público fue testigo” de sus desafortundas declaraciones, por lo que ellos tomarán la decisión de su permanece o no en el proyecto después de lo que sucedió.

El público se dividió, pues muchos aseguraron que las declaraciones de Pimpinela incluso ameritaban una expulsión directa. Te dejamos algunas reacciones:

“Qué horror y miedo convivir con un señor así”.

“Ridícula sanción”.

“Le va agarrar más coraje a Mane. Espero y monitoren esa situación”.

“Se me hace muy poco el castigo”.

“Pimpinela a punto de apuñalar el monitor con su cuchillo que tenía preparado para Manelyk”.

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