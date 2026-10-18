Las diferencias entre la serie y la vida real sobre la entrada de Thalía a Timbiriche

La bioserie no autorizada de Timbiriche ha generado una gran conversación al dramatizar los inicios del grupo, ya que en redes sociales han señalado al programa de saltarse muchos detalles para dar prioridad a la historia del abuso de Sasha Sokol por parte de Luis de Llano.

Sin embargo, en los episodios recientes destacó la forma en la que la serie de ViX decidió narrar el ingreso de Thalía a la banda y el inicio de la rivalidad entre ella y Paulina Rubio.

Como suele ocurrir en los proyectos de ficción biográfica, la producción tomó libertades creativas que distancian lo que se ve en la pantalla de cómo ocurrieron los hechos en la vida real, algo que ha disgustado a varios de los fans de Timbiriche, que esperaban ver algo diferente.

Las diferencias entre la serie y la vida real sobre la entrada de Thalía a Timbiriche

Una de las diferencias principales que notó la mayor parte del público fue el uso de vestuarios fuera de la cronología temporal. Por ejemplo, hacen que Thalía entre al grupo en 1986 con el famoso vestido de ositos.

El histórico momento del vestido de ositos ocurrió en realidad un par de años después, en 1988, durante una entrega de premios o apariciones en el programa Siempre en Domingo y fue una creación de la artista, que cosió los peluches a un vestido negro que fue de su hermana mayor.

En la serie también se enfatiza de forma muy directa la tensión y los diálogos previos al relevo de Sasha Sokol, mostrando escenas donde Thalía intenta tranquilizar a Sasha asegurándole que “no va a quitarle su lugar”, avivando el dramatismo de la transición y acrecentando una rivalidad entre ambas.

It took me 15 seconds to find the actual footage of Thalia in this scene. So like how did they manage to mess her up this bad?? Don’t look like her, don’t act like her, don’t sound like her. Like the footage is right there, hello did nobody do their research? #TimbiricheLaSerie https://t.co/4bSQtR3cov pic.twitter.com/LGvOAFxZj2 — Alexbashestv (@Alexbashestv) October 18, 2026

Esto pese a que se sabe que la familia de Sasha fue quienes optaron por sacar a la joven del grupo cuando su relación con Luis de Llano se volvió insostenible, algo que también contarán de este modo en la ficción.

Cabe mencionar que ni Thalía ni Paulina Rubio se han pronunciado sobre la bioserie, como sí lo hicieron los miembros originales del grupo, al argumentar que o autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad y señalando que se trata de una historia completamente ficcionada que mezcla sucesos reales con situaciones que jamás ocurrieron.

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