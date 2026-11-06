Defensa de Sasha Sokol va por nuevas sanciones contra Luis de Llano tras polémica de disculpa pública

La defensa de la cantante Sasha Sokol anunció nuevas acciones legales contra el productor Luis de Llano por incumplir la sentencia que lo condenó por daño moral, luego de que el pasado 2 de noviembre difundió un video con una disculpa pública que, según la representación jurídica de la cantante, no respeta las condiciones que estableció un juzgado.

El equipo legal señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la responsabilidad civil del empresario y que la autoridad judicial aprobó el texto preciso que debía utilizar para cumplir con esa obligación. Sin embargo, sostuvo que el mensaje publicado modificó aspectos sustanciales de su contenido y evitó reconocer la posición de poder que tenía frente a la artista.

“Luis de Llano no solo está retrasando el cumplimiento de una obligación judicial, sino pretendiendo sustituir el texto aprobado por el Juzgado”, advirtió la representación de Sokol, tras señalar que el productor utilizó expresiones que presentan lo ocurrido como una relación entre iguales.

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Además de las modificaciones al mensaje, los abogados denunciaron que el empresario desobedeció el procedimiento que estableció la jueza para evitar una nueva revictimización. La resolución exigía entregar primero la grabación al tribunal, permitir que la cantante revisara su contenido y obtener la autorización judicial antes de hacerla pública.

De acuerdo con el pronunciamiento, De Llano omitió esos pasos y difundió por su cuenta una versión distinta a la autorizada, pese a que la determinación sobre los términos de la disculpa adquirió carácter definitivo.

La defensa también recordó que las autoridades impusieron diversas medidas de apremio al productor por incumplimientos anteriores, entre ellas multas y un arresto que le aplicaron el 2 de septiembre de 2026. A pesar de estas sanciones, sostuvo que persiste su negativa a acatar las disposiciones judiciales.

Por otra parte, los representantes de Sasha Sokol rechazaron que el empresario pueda decidir unilateralmente el contenido de su mensaje, pues la sentencia estableció condiciones específicas para reparar el daño moral. “La disculpa pública no es una concesión suya, sino un derecho de Sasha”, puntualizaron.

Ante esta situación, el equipo jurídico anunció que recurrirá nuevamente a las instancias legales para exigir el cumplimiento íntegro de la resolución y las medidas que correspondan por los presuntos desacatos. “Una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia”, concluyó la representación legal de Sasha Sokol.

🗣️ Luis de Llano publicó un video donde pide perdón públicamente a Sasha Sokol; sin embargo, aunque el productor reconoce su responsabilidad civil por el daño moral, la cantante aseguró que el mensaje difundido no corresponde a lo que las autoridades judiciales ordenaron.



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