Cazzu aclara el origen de ‘Con Otra’ y si es sobre Nodal y Ángela Aguilar | VIDEO

‘Con Otra’ es una de las canciones más exitosas de Cazzu, pues millones se identifican con la letra y también ayuda los rumores que giran en torno al tema, pues muchos aseguran que el tema es una indirecta para Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La canción se estrenó el 19 de marzo de 2025, meses después de que el escándalo de la supuesta infidelidad de ‘El Forajido’ se hiciera viral a nivel internacional y señalaran a la nieta de Flor Silvestre como la tercera en discordia.

Afirman que Cazzu está embarazada otra vez de Nodal... a un mes de que la dejó por Ángela Aguilar ı Foto: larazondemexico

Y es que la ruptura entre Cazzu y Nodal ocurrió cuando la joven se encontraba apenas unos meses dentro del postparto y a los pocos días de anunciarlo al público, comenzó el romance entre el músico y Ángela Aguilar, quienes se casaron rápidamente.

Cazzu aclara el origen de ‘Con otra’

En el programa Ruido y sentimiento, la intérpete de ‘Con Otra’ admitió que el tema incluso le daba un poco de vergüenza lo que decía la canción y que la misma surgió por lo que le dijo su psicóloga durante una sesión de terapia.

“Hablabamos de que a veces hay un responsable que tiene en realidad la incapacidad de dar amor y yo me quedé pensando en eso. Y de ahí filosofar e inventar una situación donde una persona narcisista puede ser esta persona que genera las grietas incluso entre las mujeres”, comentó.

Cazzu reveló que en ese entonces estaba escribiendo su libro y que tuvo que atravesar un proceso de dejar de tener miedo a hablarle a las mujeres sobre ciertos temas que incomodan.

En ese sentido, admitió que sabía “con lo que lo iban a relacionar”, en referencia a su relación con Nodal y el supuesto engaño con Ángela. “Muchas de estas canciones se hicieron cuando todo estaba recontra bien”, admitió.

Según contó la argentina, al momento de crear las canciones de Latinaje, se encontraba en un momento estable de su relación con su ex y que incluso, fue con él que decidió cambiar el trap por las cumbias y otros ritmos latinos más tradicionales.

“Responsable de que yo me haya animado a cantar y hacer otro tipo de música, por que mi compañero en ese momento (Nodal) hacia una música muy romántica y muy bonita. (Me decía) ‘Anímate, no pasa nada’”, comentó la cantante.

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