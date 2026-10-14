Versión Impresa, 14 de Octubre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Revire del gobernador Reúnen a 7 mil en CDMX
44.7 casos menos al día Alertó sobre recursos de pensiones Falta aprobación del regulador Vaticano confirma diagnóstico
Lemus deja libres a todos los detenidos y va contra policías por abuso de fuerza
Buscan trabajadores mostrarse previo a consulta en el SNTSS
Homicidios dolosos bajan 52% y delitos de alto impacto, 36%
ASF ya veía falla en fondos de pensiones de universidades
Televisa y Fintech pactan comprar AT&T en 2 mmdd
Diagnostican cáncer de pulmón al Papa; le extirpan lóbulo
méxico
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