Fiscalía de Morelos niega sumisión de autoridades

La detención del criminal provocó el cierre de vialidades y enfrentamientos contra la Fiscalía Regional Oriente. Un elemento resultó herido en el acto.

Los hechos ocurridos en el municipio de Totolapan no pueden analizarse de manera aislada ni reducirse a la afirmación de que la delincuencia doblegó a las autoridades, aseguró el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, luego de que se liberara a un líder criminal a cambio de recuperar a tres agentes retenidos.

En conferencia de prensa, el fiscal aseguró que la fortaleza del Estado no se demuestra poniendo innecesariamente en riesgo la vida de las personas, sino actuando con inteligencia, responsabilidad y dentro del marco de la ley.

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“La vida de nuestros compañeros no era negociable, la aplicación de la justicia tampoco es renunciable; nuestra gente conoce los riesgos de su labor y los enfrenta a diario; sin embargo, su disposición a arriesgar la vida no significa que la institución pueda considerarla prescindible”, expuso.

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El fiscal de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía de Morelos, Luis Flores, aseguró que la “negociación”, la situación jurídica de las personas detenidas y la actuación institucional no pueden atenderse de forma aislada, “pues no se actuó en sentido contrario a la ley”.

Agregó que la actuación de la fiscalía se encuentra plenamente asentada en el marco legal. Explicó que José David “N” fue detenido en flagrancia por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en un operativo en Totolapan.

La detención del criminal provocó el cierre de vialidades y enfrentamientos contra la Fiscalía Regional Oriente. Un elemento resultó herido en el acto. ı Foto: Especial

La captura ocurrió cuando los agentes de la Fiscalía General del Estado de Morelos acudieron al municipio para realizar la entrega de un inmueble asegurado.

Durante la diligencia establecieron un cerco de seguridad y detectaron en las inmediaciones al presunto generador de violencia, por lo que desplegaron un operativo para detenerlo.

Luego de que el personal abandonó Totolapan sin incidentes, entre las 15:30 y las 16:00 horas, recibieron el reporte de que tres integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaban actos de investigación ajenos al operativo, habían sido privados de la libertad. El funcionario reveló que los elementos secuestrados fueron torturados, por lo cual se activó un proceso de negociación para la liberación.

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FGR