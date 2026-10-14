Buscan trabajadores mostrarse previo a consulta en el SNTSS

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron marchas, bloqueos y concentraciones en al menos 20 entidades del país este martes, para exigir mejores salarios, abasto de medicamentos e insumos, contratación de personal y la salida del dirigente nacional de su sindicato, Rafael Olivos Hernández, en vísperas de la consulta sobre el incremento salarial.

En la Ciudad de México, la movilización reunió a aproximadamente a siete mil personas, entre trabajadores, jubilados e integrantes de organizaciones solidarias, de acuerdo con el balance realizado por las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana capitalinas. Las autoridades reportaron que la marcha se desarrolló de manera pacífica y concluyó con saldo blanco.

Megamarcha de trabajadores del Seguro Social en la capital del país (izq.) y Veracruz, Veracruz, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

El contingente partió alrededor de las 16:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI, avanzó por avenida Baja California hasta Insurgentes y llegó a las oficinas centrales del instituto, en Paseo de la Reforma, donde permanece un plantón instalado después de que una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob) concluyera sin satisfacer las demandas de los inconformes.

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El dato: La Coparmex exigió que las cuotas obrero-patronales se traduzcan en atención de calidad, oportuna, con medicamentos disponibles y cobertura de plazas vacantes.

“Secciones unidas jamás serán vencidas”, “Fuera Olivos” y “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, fueron algunas de las consignas de médicos, enfermeras y personal administrativo, acompañados por trabajadores de otros gremios, como maestros de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), así como estudiantes de Medicina y Enfermería de la UNAM.

Frente a la sede del Seguro Social, donde realizaron un mitin, los empleados dieron lectura al “Manifiesto Nacional por la Defensa de la Salud, el Trabajo y la Seguridad Social”, en el que denunciaron insuficiencia presupuestaria, desabasto de medicamentos y materiales, escasez de personal, saturación hospitalaria, largas esperas para recibir atención especializada y bajos salarios.

En el documento señalan que las demandas de atender a más pacientes en menos tiempo, afectan tanto las condiciones laborales como la calidad y oportunidad de los servicios médicos, por lo que consideraron que el problema no debe resolverse únicamente aumentando la productividad, sino destinando más recursos económicos, contratando personal y mejorando la infraestructura en los hospitales.

Entre sus exigencias plantearon un incremento de 10 por ciento directo al salario tabular, material y equipo suficientes para atender a los pacientes, así como la recuperación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para todos los trabajadores. También expresaron su rechazo a las Afores.

Al concluir la movilización, advirtieron que podrían marchar cada 15 días si sus demandas no son atendidas.

El principal desacuerdo salarial corresponde a la propuesta que será sometida a consulta este miércoles 14 de octubre por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). El instituto la presenta como un incremento global de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al sueldo tabular y 3.9 por ciento a prestaciones; los inconformes consideran insuficiente la mejora directa al salario.

Megamarcha de trabajadores del Seguro Social en la capital del país (izq.) y Veracruz, Veracruz, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

La consulta se realizará mediante voto libre, personal, directo y secreto, con acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El IMSS aseguró que respetará la decisión de su personal.

Aunque algunos trabajadores señalaron que la consulta está “viciada de origen”, convocaron a sus compañeros a participar y pronunciarse en contra del alza propuesta por las autoridades.

Se extiende. La jornada tuvo presencia en ciudades de al menos 19 estados, además de la capital: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Las manifestaciones incluyeron marchas, plantones, concentraciones y bloqueos parciales de vialidades, principalmente frente a hospitales, instalaciones administrativas y oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

En Guadalajara, trabajadores marcharon desde el Centro Médico Nacional de Occidente hacia las instalaciones sindicales. En Puebla recorrieron el Bulevar 5 de Mayo, mientras en Aguascalientes alrededor de 400 manifestantes avanzaron por la avenida López Mateos.

En Oaxaca se registraron protestas en la capital y Salina Cruz. En Querétaro, cerca de mil trabajadores caminaron del Hospital General Regional número 1 a la Calzada de los Arcos; en Acapulco, el contingente salió del hospital Vicente Guerrero hacia la sede sindical.

También se documentaron movilizaciones en Tapachula, Ciudad Juárez, Monterrey y distintos municipios de Michoacán. En San Luis Potosí, los trabajadores marcharon por los carriles laterales de la carretera 57, mientras en el Estado de México continuaron las protestas vinculadas con el Hospital General Regional 220 de Toluca.

Por su parte, el IMSS sostuvo que sus unidades médicas y hospitales permanecen en operación y que están garantizados los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis. Asimismo, pidió mantener libres los accesos para ambulancias y pacientes.

El instituto también anunció que revisará directamente las necesidades de personal y operación en 277 hospitales de segundo y tercer nivel, con el fin de identificar carencias que afectan tanto a los trabajadores como a la atención de los derechohabientes.

“No estamos de brazos cruzados”: Sheinbaum

| Por Yulia Bonilla |

Frente a las quejas salariales y sobre desabasto que llevaron a personal del IMSS a protestar en las calles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no está “cruzado de brazos”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó avances de su administración en materia de salud, como la construcción de 34 hospitales, la rehabilitación de 650 quirófanos, la adquisición de equipo, que han llevado al crecimiento de consultas y cirugías a la población.

El Dato: las consultas generales aumentaron 19% desde 2024, al pasar de 85.3 a 101.2 millones, y las de especialidad subieron 36%, al pasar de 23.6 a 37.1 millones.

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que aún hay tareas por concretar y por ello es que emprendió una gira para visitar los hospitales, en este caso, del IMSS Bienestar, para identificar las contrataciones pendientes del personal.

“No hemos estado cruzados de brazos. Llevamos 2 años trabajando intensamente para atender el sistema de salud del país. Todavía nos falta, por ejemplo, ahora que estoy haciendo el recorrido por el el bienestar, nos faltan muchos médicos que todavía tienen contratos anuales con mejores sueldos que los que deben ser”, dijo.

Confirmó que habrá un incremento a las becas de los residentes, quienes actualmente perciben menos del salario mínimo, a pesar de enfrentar la mayor carga de trabajo, incluso más que los especialistas.

Otra falla identificada, dijo, es la distribución de los medicamentos e insumos, respecto de lo cual refirió que algunos retrasos también se deben al incumplimiento por parte de los proveedores.

“Y resolver problemas de distribución de medicamentos que todavía tenemos que resolver más que de compra, que en algunos casos sí fallan proveedores, pero de la distribución de los almacenes directamente al centro de salud o al hospital. Mucho de ellos lo hemos resuelto en el caso del IMSS Bienestar con las rutas de la salud”, dijo.

Remarcó que el objetivo es dejar un sistema de salud más ágil y en el que ya se haga uso de las facilidades que otorga la tecnología.

“Hoy hay inteligencia artificial, no puede ser que sigamos operando como hace 30 años… Nosotros queremos dejar un sistema de salud que esté completamente automatizado desde el proveedor, el centro de salud, el almacén hasta la distribución de los medicamentos. Para ello hay que digitalizar todos los centros de salud, todos los hospitales, hacer expedientes médicos y poder avanzar en un sistema de última generación para que no haya problemas en la distribución”, destacó.

De allí destacó el diagnóstico anunciado el lunes por el director del IMSS, Zoé Robledo, para realizar un recorrido “piso por piso” en más de 270 hospitales para identificar deficiencias, materiales y personal que haga falta.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que, aunque existan estos problemas, signifique que el sistema de salud enfrenta una crisis y acusó que desde la oposición se ha “aprovechado” de esta situación.

Respecto a las denuncias sobre la falta de medicamentos en hospitales militares, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dijo que hay 80 por ciento de existencia de fármacos en sus unidades y lo consideró adecuado para satisfacer las necesidades del Ejército y sus familias.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que las Fuerzas Armadas manejan un esquema de abastecimiento de medicamentos distinto al del sector salud.

Aceptan restringir violencia en redes

Por Yulia Bonilla

Las plataformas digitales se mostraron de acuerdo con el plan del Gobierno para evitar que se exponga contenido violento a menores desde sus aplicaciones, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Comentó que durante el diálogo que la Federación entabló el lunes con empresarios de las plataformas, éstos dijeron que están de acuerdo con prohibir que menores tengan acceso, exposición o recomendaciones de contenido, imágenes y video que generen o promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, acoso y ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.

Con esto, confirmó que se emitirá el decreto para establecer la norma respectiva. Aclaró que la Agencia de Transformación Digital y el Centro Nacional de Inteligencia se encargarán de supervisar la implementación de estas nuevas normas.

Durante la tarde, la jefa del Ejecutivo federal realizó una transmisión en vivo en Instagram y TikTok para exponer más detalles de esta iniciativa.