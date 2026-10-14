Televisa y Fintech pactan comprar AT&T en 2 mmdd

La compañía de telecomunicaciones reportó que hasta el segundo trimestre de 2026, en el segmento de pospago creció la base se suscriptores 20.7 por ciento anual, en el país.

Grupo Televisa y Fintech Holdings anunciaron un acuerdo con AT&T para adquirir por dos mil millones de dólares, el negocio que tiene en el país, aunque la operación está sujeta a ajustes de cierre y a la obtención de la aprobación por parte de las autoridades regulatorias. Se espera que la transacción finalice en los primeros tres meses del próximo año.

“Grupo Televisa anunció hoy que un consorcio propiedad en un 50 por ciento por la Compañía y Fintech Holdings Inc. ha llegado a un acuerdo con AT&T para adquirir el negocio de telecomunicaciones móviles de AT&T en México por un precio de compra de dos mil millones, sujeto a ciertos ajustes”, indicó la compañía en un comunicado para informar a inversionistas.

El consorcio, integrado por Televisa y Fintech, señaló que la compra de AT&T México se realizará en una combinación de efectivo disponible y a través de un financiamiento de deuda garantizada sin recurso; además, “anticipa reconocer esta adquisición como una inversión en “asociadas y negocios conjuntos” bajo el método de participación con base en las Normas de Contabilidad NIIF aplicables”.

85.4 Mil mdd fueron los ingresos consolidados de AT&T en 2025

Por su parte, la compañía de telecomunicaciones dijo que la transacción refuerza su estrategia para construir la red más sólida de Estados Unidos con inversiones en fibra óptica y 5G.

En México, actualmente, es el segundo operador móvil más grande del país y cuenta con 24.7 millones de suscriptores con datos hasta el 31 de diciembre de 2025, entre los servicios que ofrece se encuentran los de telefonía móvil, Internet y algunos servicios de valor agregado “bajo títulos de concesión” que fueron otorgados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En su último reporte de resultados financieros y operativos del segundo trimestre, AT&T México destacó que sus ingresos totales ascendieron a mil 224 millones de dólares. Un crecimiento de 16.1 por ciento en su comparación anual, debido a un tipo de cambio “favorable” y también porque los suscriptores de pospago se incrementaron.

“Los resultados del segundo trimestre de 2026 reflejan la disciplina con la que ejecutamos nuestra estrategia: fortalecer la red, cuidar la relación con nuestros clientes y mantener el foco en iniciativas que impulsan el crecimiento rentable”, dijo Mónica Aspe, directora general de AT&T México tras la presentación de sus resultados.

Asimismo, destacó que el EBITDA, es decir, el flujo operativo o el beneficio para la empresa antes de restar los intereses por deuda contraída, los impuestos y las depreciaciones y la amortización de las inversiones, fue de 227 millones de dólares, un alza de 12.9 por ciento a tasa anual, mientras que los ingresos operativos se ubicaron en 38 millones de dólares, una baja de ocho millones respecto al mismo lapso del año pasado; sin embargo, los clientes de pospago fueron 7.5 millones más.

“De cara a la segunda mitad del año, seguiremos enfocados en completar exitosamente el proceso de vinculación de líneas móviles”, indicó la directiva.

A su vez, la televisora mexicana, reportó hasta el segundo trimestre de 2026, que sus ingresos disminuyeron 3.0 por ciento para ubicarse en 14 mil 288.9 millones de pesos en comparación con los 14 mil 729.4 millones de pesos del mismo periodo de 2025 por una reducción en los ingresos de los Servicios Satelitales.