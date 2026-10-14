Sicarios matan a docente en escuela

UN GRUPO de personas armadas ingresó a la secundaria número 69 en el ayuntamiento de San Blas Atempa, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y asesinó a tiros a un profesor identificado como Leví Peralta.

De acuerdo con los testigos, el docente acababa de ingresar a la institución educativa cuando sujetos armados entraron al plantel y detonaron un arma de fuego en su contra.

Tras los hechos, el maestro fue trasladado al hospital de Salina Cruz, donde perdió la vida debido a los disparos.

Tras el ataque armado, directivos, maestros y personal administrativo desalojaron a los alumnos y suspendieron las actividades escolares.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca indicó que, tras recibir el reporte, la institución procuradora de justicia desplegó de manera inmediata a un equipo multidisciplinario, integrado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscrito a la Comandancia de Tehuantepec y al área de Alto Impacto.

Los elementos realizaron los trabajos de campo y diligencias necesarias para definir las líneas de investigación que conduzcan a dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables.

Al respecto de estos hechos de violencia, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) condenó el asesinato del profesor Leví Peralta y lamentó que los centros educativos, que deberían ser espacios seguros para la enseñanza y el aprendizaje, y donde se desarrolla todos los días la comunidad escolar, se vean alcanzados por la situación de violencia.

A través de un comunicado, indicó que el docente se desempeñó como integrante del comité ejecutivo seccional durante el periodo 2012-2016 y actualmente fungía como secretario general de la delegación sindical D-II-333, del sector Tehuantepec.