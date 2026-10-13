Senador del Partido Verde busca alianza con PAN y PRI para competir contra Morena en Colima

El senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mantiene pláticas con el PAN, el PRI y otros actores políticos y sociales para construir un frente opositor a Morena en Colima, luego de renunciar a la dirigencia estatal del Verde por la decisión de sumarse a la coalición de la Cuarta Transformación.

“Yo tomé la decisión de renunciar a la dirigencia y como ciudadano colimense, efectivamente, buscar construir con otras fuerzas políticas, con liderazgos empresariales, sociales, de todo tipo, un frente para competir contra Morena en Colima”, declaró.

El legislador no descartó buscar la candidatura a la gubernatura, aunque afirmó que primero deberá construirse una agenda común y después elegir al perfil más competitivo. Entre los posibles participantes mencionó a la senadora Mely Romero Celis, del PRI, al alcalde de Colima, Riult Rivera Gutiérrez; a la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez Andrade, y a él mismo.

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“Creo que mi trayectoria, mi experiencia, podría decirse que es un buen momento para Virgilio, pero el principal momento que buscamos es el mejor momento para Colima” Virgilio Mendoza Amezcua, senador



Aseguró que existe una demanda ciudadana de alternancia y afirmó que alrededor de 60 por ciento de los colimenses son apartidistas. La agenda del frente, dijo, deberá centrarse en temas como salud, educación, seguridad, campo, cultura y deporte.

Mendoza Amezcua también cuestionó el desempeño de Rosa María Bayardo Cabrera, designada por Morena como coordinadora estatal, al contrastar su gestión como alcaldesa de Manzanillo con las dos ocasiones en que él gobernó ese municipio.

“Yo ya he gobernado dos veces Manzanillo, por fortuna pueden checar mi historial como alcalde, salí muy bien evaluado las dos ocasiones, no así la hoy coordinadora”, afirmó.

Añadió que no puede respaldar el proyecto de una persona que, a su juicio, no cumplió adecuadamente con su responsabilidad como alcaldesa . Aclaró, sin embargo, que fue Morena quien designó a Bayardo Cabrera y que el Partido Verde únicamente decidió sumarse al acuerdo de coalición.

Descarta ruptura con el Partido Verde

El senador descartó que su postura implique necesariamente una ruptura con el Verde y recordó que llegó al Senado de la República por ese partido e hizo campaña junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No obstante, aseguró que nunca se le condicionó a replicar la alianza con Morena en Colima.

Finalmente, justificó la búsqueda de otras fuerzas políticas al afirmar que el Partido Verde no le permitió competir nuevamente por la gubernatura.

“Un frente, porque mi partido no me dejó jugar”, dijo, al recordar que en 2021 contendió sin alianza y colocó al Partido Verde en el segundo lugar de la elección.

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cehr