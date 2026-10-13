Morena defiende encuestas ante críticas de aliado

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, defendió el método de encuestas utilizado por el partido para elegir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 y rechazó las críticas del Partido del Trabajo (PT) sobre la orientación política del movimiento, al tiempo que acusó al gobierno de Jalisco de responder con represión a las protestas por la calidad del agua.

En declaraciones a medios de comunicación, Ariadna Montiel Reyes sostuvo que las encuestas forman parte de los estatutos de Morena y que se han utilizado desde antes de la creación del partido para definir candidaturas y cargos internos. Aseguró que los resultados se dieron a conocer a los aspirantes y que el procedimiento contempla la evaluación de distintos atributos de los perfiles participantes.

El Tip: La lideresa condenó la actuación de las autoridades de Jalisco en protestas relacionadas con la calidad del agua y rechazó que se pretenda vincular a Morena con actos violentos.

“Es un método que hemos venido utilizando ya desde el 2012”, afirmó, al recordar que también se recurrió a este mecanismo para definir candidaturas presidenciales y dirigencias partidistas.

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La dirigente Ariadna Montiel Reyes defendió que las mediciones permiten que la ciudadanía determine qué perfil considera más adecuado y aseguró que Morena cuenta con reglas internas para conducir sus procesos de selección.

Las declaraciones de Ariadna Montiel Reyes ocurren después de que algunos aspirantes inconformes con las designaciones estatales, entre ellos Raúl Morón en Michoacán y José Narro en Zacatecas, expresaran reservas sobre los resultados. Morón ha planteado explorar una alternativa dentro de la Cuarta Transformación, mientras el PT ha insistido en la posibilidad de realizar nuevas mediciones en entidades donde cuestiona el procedimiento.

Rechaza que Morena se haya desplazado a la derecha

Ariadna Montiel Reyes también respondió a las declaraciones de Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del PT, quien cuestionó la orientación política de Morena y sostuvo que el partido se inclina hacia posiciones de centro-derecha.

La dirigente Ariadna Montiel Reyes rechazó esa caracterización y aseguró que Morena mantiene una orientación humanista, sustentada, dijo, en sus documentos programáticos, acciones de gobierno y decisiones legislativas dirigidas a ampliar los derechos sociales.

“Nosotros somos humanistas”, sostuvo.

Como ejemplo de las diferencias entre ambos partidos, Ariadna Montiel Reyes mencionó el desacuerdo en torno a las medidas contra el nepotismo electoral y el llamado Plan B de la reforma electoral, iniciativas en las que Morena no logró avanzar con el respaldo de sus aliados.

Ariadna Montiel Reyes afirmó que Morena mantendrá sus propias reglas para impedir el nepotismo, incluso cuando no exista una prohibición legal aplicable en los términos que plantea el partido.

La dirigente Ariadna Montiel Reyes señaló que la relación con el PT se mantiene a través de la mesa de la coalición, encabezada por Citlalli Hernández, y de los contactos entre las dirigencias nacionales. No obstante, reconoció que existen diferencias en determinados temas legislativos y políticos.

Exige atender crisis del agua y cuestiona actuación policial en Jalisco

En otro tema, Ariadna Montiel Reyes condenó la actuación de las autoridades de Jalisco durante las protestas relacionadas con la calidad del agua y rechazó que se pretenda vincular a Morena con actos violentos registrados durante las movilizaciones.

La dirigente Ariadna Montiel Reyes afirmó que el movimiento está en contra de la represión y sostuvo que el gobierno estatal debe responder a las demandas de la población, en lugar de centrar sus esfuerzos en proteger instalaciones gubernamentales.

Como ejemplo, Ariadna Montiel Reyes cuestionó la detención de un joven vendedor de comida rápida y consideró que las autoridades deben garantizar el debido proceso y brindar apoyo legal a quienes hayan sido detenidos arbitrariamente.

“Si alguien cometió un acto ilícito, que la autoridad actúe”, expresó, al insistir en que las responsabilidades deben determinarse conforme a la ley.

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FGR