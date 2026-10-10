Coordinaciones estatales son responsabilidades colectivas, no ‘distinciones personales’: Montiel

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, durante su intervención en la Sesión Ordinaria del Congreso.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que a las y los 17 coordinadores de la Defensa de la Transformación se les otorgó este cargo por una “responsabilidad compartida” y no por una “distinción personal” , y llamó a la militancia a mantener la unidad sobre las causas del movimiento y no sobre “intereses personales”.

Durante su intervención en la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, la líder del guinda pidió a quienes encabezarán la militancia estatal en 17 estados rumbo a las elecciones de 2027 actuar bajo los principios del partido, con unidad y trabajo en territorio.

Coordinadores de la Defensa de la Transformación encabezarán trabajos de Morena en 17 estados, rumbo a 2027. ı Foto: Captura de video

Les recordó que haber sido nombrados coordinadores estatales no fue una “distinción personal”, sino una “encomienda colectiva”.

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“...una responsabilidad que exige escuchar, organizar y estar presentes en el territorio porque ahí se defiende la soberanía, la transformación, atendiendo las preocupaciones de la gente”, expresó Montiel Reyes.

Pide a militancia actuar en torno a intereses del pueblo y no personales

En este sentido, la dirigente nacional de Morena pidió a los militantes actuar con unidad, no una que gire en torno a intereses personales, sino en torno a los del pueblo representado.

Alfonso Durazo (izq.) toma protesta a 17 coordinadores estatales de la Transformación. ı Foto: Captura de video

“La unidad que necesitamos no puede construirse sobre pequeños cálculos frívolos y sin pasión, ni sobre los intereses personales. Tiene que construirse sobre las causas del proyecto y la responsabilidad histórica”, abundó Ariadna Montiel.

En este sentido, destacó que el fin último de encabezar la coordinación estatal no debe ser “encaramarse en un cargo”, sino “seguir luchando para que el bienestar llegue a todas las familias”.

Asimismo, recordó que la militancia de Morena “nunca ha estado” dentro de las oficinas, sino en territorio con la gente.

“La organización es transformación. Ahí está nuestra lucha. No está en las oficinas. Nunca ha estado [...] Es con la gente, es con el pueblo y organizados”, destacó la líder morenista.

Finalmente, Ariadna Montiel agradeció a la militancia morenista por asumir el “compromiso de mantenernos siempre unidos”, pues, aseguró, solo así el movimiento “saldrá adelante de cualquier embate de la derecha”, y llamó a privilegiar el diálogo ante las diferencias.

“Esta convicción debe expresarse en nuestra manera de trabajar, escuchándonos, hablándonos con confianza y reconociendo lo que cada uno de nosotros aporta a nuestro movimiento”, concluyó Montiel Reyes.

Este sábado, durante la VIII Sesión del Consejo Nacional de Morena, el presidente Alfonso Durazo tomó protesta a las y los 17 coordinadores de la Defensa de la Transformación.

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