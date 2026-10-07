Morena alerta resurgimiento de ‘fuerzas autoritarias’ en el mundo: ‘pretenden debilitar la democracia’

Al conmemorar los 15 años de la fundación de Morena, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, alertó sobre un retroceso histórico y la reaparición de “fuerzas autoritarias” que, advirtió, pretenden “debilitar la democracia” en el mundo y someter a los pueblos a intereses de países ajenos.
Durante la celebración por el aniversario de Morena, en el Auditorio Nacional, sostuvo que México ha resistido al retroceso de los derechos y al resurgimiento de “expresiones neofascistas” gracias a su “enorme reserva moral”.
“México enfrenta este tiempo con una gran fortaleza”, aseveró, y explicó: “Primero, porque tenemos una gran Presidenta; tenemos una enorme reserva moral. Hemos resistido porque somos un pueblo con memoria, porque preservamos nuestros valores milenarios, nuestra solidaridad, nuestras raíces y esa profunda visión tan mexicana de nuestra nación”.
Diputados aprueban responsabilidad secundaria para proveedores de internet por infracciones de usuarios
En ese sentido, Montiel Reyes afirmó que México “se enfrenta al autoritarismo, al odio y al individualismo” que, acusó, hereda desde el llamado periodo neoliberal; asimismo, fue categórica al señalar que, bajo la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “jamás nos vamos a arrodillar ante nadie, solo ante nuestro pueblo”.
“Nuestra Presidenta está conduciendo a México con una convicción que recoge lo mejor de nuestra historia. México dialoga con todas las naciones desde el respeto y la igualdad, pero nunca renuncia a decidir su propio destino”, sentenció.
Por ello, instó a la militancia a respaldar a la Presidenta y a mantener los principios de Morena, “actuando con humildad, con austeridad y a ras de piso”.
Asimismo, advirtió a los 17 perfiles recientemente designados coordinadores estatales la necesidad de “rechazar todo tipo de frivolidades” para mantener las principales convicciones de Morena: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por el bien de todos, primero los pobres. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.
“Lo más importante es estar con el pueblo, no claudicar frente a ello, luchar y trabajar todos los días por el bienestar del pueblo. Somos humanistas y luchamos por una vida mejor. (...) Celebrar estos quince años también significa estar a la altura de la historia que hemos recibido”, aseveró Ariadna Montiel.
También puedes leer:
- Durazo llama a PT y al Verde a mantener alianza rumbo a 2027
- ‘Andy’ asiste a los 15 años de Morena en el Auditorio Nacional
- Morena festeja sus 15 años en el Auditorio Nacional
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr