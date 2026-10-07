Morena alerta resurgimiento de ‘fuerzas autoritarias’ en el mundo: ‘pretenden debilitar la democracia’

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, durante la celebración por el 15 aniversario del partido, el 7 de octubre de 2026.

Al conmemorar los 15 años de la fundación de Morena, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, alertó sobre un retroceso histórico y la reaparición de “fuerzas autoritarias” que, advirtió, pretenden “debilitar la democracia” en el mundo y someter a los pueblos a intereses de países ajenos.

Durante la celebración por el aniversario de Morena, en el Auditorio Nacional, sostuvo que México ha resistido al retroceso de los derechos y al resurgimiento de “expresiones neofascistas” gracias a su “enorme reserva moral”.

“México enfrenta este tiempo con una gran fortaleza”, aseveró, y explicó: “Primero, porque tenemos una gran Presidenta; tenemos una enorme reserva moral. Hemos resistido porque somos un pueblo con memoria, porque preservamos nuestros valores milenarios, nuestra solidaridad, nuestras raíces y esa profunda visión tan mexicana de nuestra nación”.

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En ese sentido, Montiel Reyes afirmó que México “se enfrenta al autoritarismo, al odio y al individualismo” que, acusó, hereda desde el llamado periodo neoliberal; asimismo, fue categórica al señalar que, bajo la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “jamás nos vamos a arrodillar ante nadie, solo ante nuestro pueblo”.

“Nuestra Presidenta está conduciendo a México con una convicción que recoge lo mejor de nuestra historia. México dialoga con todas las naciones desde el respeto y la igualdad, pero nunca renuncia a decidir su propio destino”, sentenció.

Por ello, instó a la militancia a respaldar a la Presidenta y a mantener los principios de Morena, “actuando con humildad, con austeridad y a ras de piso”.

Asimismo, advirtió a los 17 perfiles recientemente designados coordinadores estatales la necesidad de “rechazar todo tipo de frivolidades” para mantener las principales convicciones de Morena: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por el bien de todos, primero los pobres. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

“Lo más importante es estar con el pueblo, no claudicar frente a ello, luchar y trabajar todos los días por el bienestar del pueblo. Somos humanistas y luchamos por una vida mejor. (...) Celebrar estos quince años también significa estar a la altura de la historia que hemos recibido”, aseveró Ariadna Montiel.

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cehr