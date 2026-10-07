Aniversario

Morena arranca festejo por sus 15 años con música y militantes en el Auditorio Nacional

Militantes, simpatizantes, dirigentes y legisladores se reunieron en el recinto capitalino para conmemorar los 15 años del movimiento que posteriormente se convirtió en partido político

Morena cumple 15 años
Morena cumple 15 años Foto: Captura de pantalla
Por:
Claudia Arellano

Con música, fotografías y un ambiente festivo arrancó en el Auditorio Nacional el evento con el que Morena conmemora sus 15 años de vida como movimiento y partido político.

El encargado de abrir la celebración fue el veracruzano Bryan Barranco, compositor de la canción oficial de Morena, quien puso música al encuentro previo al inicio formal del acto conmemorativo.

A medida que avanzaba la tarde, el Auditorio Nacional comenzó a llenarse de militantes y simpatizantes del partido guinda. Para el inicio del evento, únicamente algunas zonas de las cabeceras permanecían con lugares disponibles.

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El repertorio musical incluyó temas como “Himno Migrante” y “La Vikina”, entre otras canciones que animaron a los asistentes desde sus lugares y convirtieron el recinto en una especie de celebración partidista acompañada por música en vivo.

Entre los personajes que llamaron la atención de los asistentes se encontraban el senador Gerardo Fernández Noroña y Santiago Nieto Castillo, quienes fueron de los más solicitados para fotografías antes del arranque formal del evento.

También estuvieron presentes el senador Ignacio Mier y el presidente municipal con licencia de Ciudad Juarez Cruz Pérez Cuéllar, quienes, al igual que otros integrantes de Morena, se sumaron al ambiente festivo desde sus lugares.

Fernández Noroña, uno de los rostros más reconocidos del movimiento, fue abordado por simpatizantes que aprovecharon los momentos previos al acto para saludarlo y tomarse fotografías.

El encuentro reúne a dirigentes, legisladores, militantes y simpatizantes de Morena para recordar los 15 años transcurridos desde la fundación del movimiento impulsado por Andrés Manuel López Obrador, que posteriormente se convirtió en partido político.

Con el Auditorio Nacional prácticamente lleno y entre música, aplausos y fotografías, Morena inició así una jornada de celebración en la que el componente político se mezcló con un ambiente de fiesta partidista.

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MSL

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