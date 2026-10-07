Higinio Martínez admite que la reforma judicial requiere ajustes

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, el 7 de octubre de 2026.

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, reconoció que la reforma judicial, aprobada en 2024, requiere ajustes a partir de los problemas y beneficios que ha generado su implementación, aunque rechazó que esto signifique que el Congreso se haya equivocado al aprobarla.

Ante la presentación de un proyecto para una nueva modificación legal en la materia, que implicaría cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo, el senador afirmó que aún no cuenta con información precisa al respecto, pero aseguró que el Senado está dispuesto a analizar cualquier propuesta que llegue desde el Ejecutivo, el Judicial o quienes tengan facultades de iniciativa.

Martínez Miranda sostuvo que corresponde principalmente al propio Poder Judicial señalar cuáles son los aspectos que deben modificarse, a partir de la experiencia de jueces, magistrados y ministros con la aplicación de la reforma.

“A quien le toca en primera instancia decirle al Poder Judicial, que es el que está viviendo los beneficios o los problemas que haya ocasionado esta reforma judicial” Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado



El senador consideró que la evaluación debe abarcar no solamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también a los tribunales de las entidades federativas.

‘Hay que hacer ajustes’

Martínez Miranda adelantó que, desde su perspectiva, existen aspectos que deben ajustarse, aunque evitó precisar cuáles. “Yo sí hablo de mi estado, hay que hacer ajustes, yo diría, pero prefiero que sean los expertos que nos digan primero y sobre eso trabajaremos”, dijo.

Cuestionado sobre si la necesidad de modificar la reforma significa que el Congreso cometió un error al aprobarla, el presidente del Senado rechazó esa interpretación. “No, no, no”, respondió.

Frente a las críticas de que la reforma buscaba que el Poder Ejecutivo o Morena se apoderaran del Poder Judicial, Martínez Miranda rechazó esa acusación y defendió el carácter estructural de los cambios.

“Nada más lejano de la realidad, pero trae mucho, una reforma radical, una reforma de fondo y que, por ende, trae cosas que tenemos que ir perfeccionando”, afirmó.

El legislador reconoció que pueden existir errores derivados de la aplicación de la reforma, pero descartó que hayan sido producto de una actuación deliberada. “Entonces yo no creo que haya, puede haber errores, pero nunca son de mala fe”, sostuvo.

Sobre la elección mediante voto ciudadano de jueces, magistrados y ministros, Martínez Miranda defendió el componente democrático del proceso.

“Pues participaron los ciudadanos en la definición de ellos, ¿no? Y eso, decir que la participación de los ciudadanos no es un ejercicio democrático, yo diría que no es correcto”, señaló.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr