PT acusa presión de Estados Unidos sobre Morena; advierte ‘corrimiento’ al centro

Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional y fundador del Partido del Trabajo (PT), el 13 de mayo de 2026.

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Alberto Anaya Gutiérrez, acusó que existe presión de Estados Unidos para un “corrimiento” de Morena hacia la centro-derecha.

“Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a la centro-derecha”, sostuvo al referirse a los perfiles designados por Morena para las coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027.

“La presión norteamericana está más fuerte de lo que nosotros pensamos”, afirmó. “Nos preocuparía que este país agarrara, por presiones de los norteamericanos, un sesgo al centro de ellos”, agregó.

El dirigente petista sostuvo que la presión estadounidense no se limita a los partidos o a los gobiernos, sino que alcanza a México en su conjunto.

“Creo que no estamos trabajando en el interés de que cerremos filas para enfrentar las agresiones norteamericanas. Creo que nos hace falta más sentido de alerta”, sostuvo.

Anaya Gutiérrez también fue cuestionado sobre si Morena continúa siendo un aliado confiable para el partido. Respondió que son respetuosos de su conducción, pero expresó preocupación por la orientación que pudiera tomar el movimiento por presiones de Estados Unidos.

PT podría competir por su cuenta en 2027

En cuanto a las elecciones de 2027, el coordinador petista dejó abierta la posibilidad de que el PT compita solo en algunas entidades, sin que ello implique una ruptura con Morena.

Aunque el PT mantiene su apuesta por una coalición total con Morena y sus aliados, Anaya Gutiérrez reconoció que no observa voluntad suficiente para concretarla y planteó la posibilidad de acuerdos parciales, dependiendo de cada entidad y del tipo de elección.

“Sería deseable la coalición total, pero no creo que haya voluntad para ir a una coalición total. Nuestro partido está en la idea de una coalición total”, afirmó.

Explicó que para 2027 deberán definirse acuerdos en cuatro niveles: gubernaturas, elecciones federales para la Cámara de Diputados, ayuntamientos y congresos locales. Cada uno, señaló, requiere convenios y está sujeto a distintos marcos jurídicos.

El senador sostuvo que el PT tiene experiencia para competir por su cuenta y recordó anteriores procesos en los que el partido participó sin coalición.

“Siempre hemos ido solos. En 94 fuimos solos, en 97 fuimos solos, en 2003 fuimos solos, en 2009 fuimos solos y aquí estamos”, declaró.

Sobre Zacatecas, donde existen diferencias en torno a la definición de la candidatura, Anaya Gutiérrez dijo que el asunto continúa en valoración dentro de la Comisión Nacional de Candidaturas de los tres partidos. No descartó que el PT pueda competir por separado, aunque evitó anticipar una decisión.

“No traigo información, pero entiendo que están trabajando los temas y es parte del debate en la Comisión Nacional de Candidatos”, señaló.

Al ser cuestionado sobre un eventual cambio de candidata, respondió: “Déjame tener elementos suficientes”.

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cehr