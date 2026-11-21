Alrededor de 300 migrantes, en su mayoría centroamericanos, ingresaron a México la madrugada de este viernes, informó a la agencia Reuters una fuente del gobierno de Chiapas. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con duplicar los aranceles a México si sus autoridades no frenaban el avance de una caravana hacia la frontera estadounidense.

El nuevo contingente es distinto del que se formó la semana pasada con cerca de mil 500 personas. Esa caravana se dividió en al menos dos grupos en Arriaga y Tonalá, Chiapas. Algunos integrantes dejaron de avanzar para iniciar trámites de regularización migratoria en México.

Además de la amenaza del mandatario de EU de duplicar aranceles a México si las autoridades no detenían el desplazamiento de la caravana, el zar fronterizo, Tom Homan, pidió al Gobierno desplegar tropas tanto en la frontera norte como en la que comparte con Guatemala.

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Pese a las advertencias de Washington, cientos de personas continúan su recorrido a pie por las carreteras del país, en medio del cansancio, temperaturas superiores a los 30 grados y dificultades para encontrar espacios donde descansar.

Reuters también documentó testimonios de integrantes de la caravana que denunciaron que autoridades locales los obligaron a abandonar el municipio de Pijijiapan, donde pretendían permanecer durante dos días para recuperarse del trayecto.

Emerson, un migrante hondureño de 26 años que viaja con su esposa y sus dos hijas, de uno y cuatro años, aseguró que las autoridades no consideraron el agotamiento de los menores ni las condiciones de salud de su pareja, quien había sufrido un aborto la semana anterior.

“No les importó que los niños estuvieran cansados, nos sacaron a todos y tuvimos que seguir caminando”, relató a Reuters.

La caravana también enfrenta divisiones entre quienes mantienen su intención de llegar a Estados Unidos y quienes han optado por permanecer en México e iniciar trámites de regularización migratoria.