En la reanudación de las reuniones interparlamentarias México-Cuba, tras cuatro años de pausa, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ana María Mari Machado, pidió a México reforzar su respaldo político frente al bloqueo económico y las presiones de Estados Unidos, así como ampliar la cooperación comercial y las inversiones para enfrentar la crisis en la isla.

Ante ello, el presidente del Senado, Higinio Martínez, aseguró que el Gobierno de Claudia Sheinbaum mantendrá la ayuda humanitaria y que México no dejará sola a Cuba, pese a cualquier presión externa.

Durante la XVIII Reunión Interparlamentaria, en la antigua sede del Senado, Mari Machado denunció que las restricciones de EU se han endurecido con medidas que afectan el suministro de combustibles y sancionan a empresas de terceros países que mantienen relaciones con la isla.

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“Ratificamos nuevamente hoy que Cuba no es una amenaza, que el bloqueo sí lo es, que somos un país de paz, que exigimos el fin del bloqueo, del cerco energético y de todas las medidas coercitivas unilaterales contra nuestra nación”, expresó.

Informó que más de 100 mil personas están en lista de espera para una cirugía, entre ellas 12 mil niños, y que la mortalidad infantil pasó de 4.4 a 9.9 por cada mil nacidos vivos. Añadió que más de 117 mil adultos y mil 200 menores con cáncer enfrentan dificultades para acceder a tratamientos, y que cerca de tres mil pacientes de hemodiálisis tienen afectada su atención, a lo que se suman la falta de combustibles, los apagones y los problemas de suministro de agua. Advirtió que una eventual agresión militar de EU provocaría una catástrofe humanitaria y desestabilizaría a la región.

Higinio Martínez sostuvo que la posición mexicana contra el bloqueo responde a los principios constitucionales de política exterior: autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias y rechazo al intervencionismo. “Como lo ha dicho la Presidenta, como lo dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, México no va a dejar solo a Cuba, no se deja solo a los hermanos, no se deja solo a los vecinos”, afirmó.