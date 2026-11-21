En EU, una serie de interrupciones afectó la semana pasada servicios aéreos, bancarios y plataformas digitales. El gobierno de ese país atribuyó los incidentes a problemas técnicos.

Un desperfecto durante los trabajos para incrementar la capacidad de la red de Telcel provocó este viernes interrupciones en los servicios de telefonía e Internet móvil en la Ciudad de México y su zona conurbada. La empresa informó que corrigió el problema técnico, aunque la “congestión de llamadas” retrasó la recuperación del servicio.

De acuerdo con los reportes, la interrupción afectó principalmente a usuarios de la Ciudad de México y su zona conurbada, de acuerdo con Telcel, que inicialmente identificó intermitencias en algunas localidades de la Región 9, integrada por la capital, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Aunque también se registraron reportes de fallas en otras entidades, la compañía no confirmó que todas estuvieran relacionadas con el mismo incidente.

“Derivado de trabajos de incremento de capacidad en nuestra red, se registró una falla que afectó a usuarios de algunas localidades de la Ciudad de México y el área conurbada”, informó Telcel mediante un comunicado difundido la tarde del viernes.

La compañía aseguró que el origen del problema fue resuelto, pero explicó que los múltiples intentos de comunicación ocasionaron una congestión adicional, por lo que el restablecimiento del servicio sería gradual.

De acuerdo con el monitoreo de Downdetector, a las 12:13 horas se contabilizaron alrededor de 3 mil 700 reportes de fallas, frente a una referencia habitual de 15. Del total, 70 por ciento correspondió a problemas de señal móvil, 15 por ciento a Internet y 14 por ciento a llamadas de voz.

Por su parte, AT&T informó que su red operaba con normalidad y atribuyó las dificultades de algunos clientes para comunicarse con usuarios de otras compañías a causas ajenas a su infraestructura.

En el caso de Movistar, se registraron reportes de interrupciones, aunque no se confirmó una falla técnica propia ni su relación con el incidente de Telcel.

Hasta el último comunicado localizado, Telcel no había precisado el número de usuarios afectados ni una hora para la recuperación total del servicio.