El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que ambos países fortalecen su cooperación para desarticular las redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, desde los proveedores de precursores químicos hasta quienes producen, distribuyen y financian estas actividades ilícitas.

Durante un taller organizado por la Embajada de Estados Unidos, con la participación de autoridades de ambos países, representantes del sector privado y expertos internacionales, el diplomático subrayó que una de las prioridades del presidente Donald Trump es poner fin a la crisis del fentanilo y desmantelar a los cárteles y las organizaciones terroristas.

Johnson sostuvo que la estrategia bilateral busca atacar toda la cadena de suministro de drogas, particularmente el ingreso de sustancias químicas que pueden ser utilizadas por las organizaciones criminales para fabricar estupefacientes sintéticos.

Frenando el tráfico de precursores químicos. pic.twitter.com/5ZF6pun3MN — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) November 20, 2026

Advirtió que los precursores químicos provenientes de países como China pueden terminar en laboratorios clandestinos de los cárteles, por lo que llamó a las empresas a reforzar los controles sobre sus operaciones comerciales y cadenas de suministro.

“Las empresas confiables son fundamentales para frenar ese flujo. Al conocer a sus clientes, proteger sus cadenas de suministro e identificar operaciones sospechosas, las empresas pueden ayudar a evitar que sustancias químicas de uso legítimo caigan en manos criminales”, señaló.

Johnson destaca reducción de muertes por sobredosis y decomisos

El embajador aseguró que la colaboración entre México y Estados Unidos ha permitido obtener resultados en el combate al narcotráfico. Como ejemplo, indicó que al cierre de 2025 las muertes por sobredosis en territorio estadounidense habían disminuido 40 por ciento respecto al punto más alto de la crisis, lo que, de acuerdo con sus cifras, representa aproximadamente 40 mil fallecimientos menos al año.

También destacó que el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos se redujo más de 95 por ciento, mientras que las autoridades mexicanas aseguraron más de 98 toneladas de cocaína en el mar y 9.8 millones de pastillas de fentanilo.

No obstante, Johnson advirtió que el combate a estas organizaciones no puede recaer exclusivamente en los gobiernos, por lo que consideró indispensable la participación del sector privado para detectar movimientos sospechosos de sustancias químicas y evitar que el comercio legal sea utilizado como fachada para actividades criminales.

“Juntos podemos proteger el comercio legítimo y, al mismo tiempo, cortar los recursos que sostienen a estas organizaciones criminales”, afirmó.

Añadió que encuentros como el taller permiten intercambiar información, fortalecer la confianza entre autoridades y empresas, así como identificar los vacíos que aprovechan las organizaciones delictivas para mantener sus operaciones.

“Cada cargamento que detenemos significa menos drogas producidas, menos dinero para los cárteles y menos vidas en riesgo”, sostuvo el representante diplomático.

Finalmente, reiteró que Estados Unidos mantendrá la cooperación con México y con empresas del sector privado para interrumpir el suministro de precursores químicos, desmantelar las estructuras financieras y operativas de los grupos criminales y fortalecer la seguridad de ambas naciones.

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MSL