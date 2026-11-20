La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó proyectos de resolución que plantean imponer a Morena 207 multas por 31 millones 126 mil 47 pesos, por afiliar a ciudadanos sin su consentimiento y usar sus datos personales sin autorización.

Las sanciones aún no son definitivas: los proyectos deberán ser aprobados por el Consejo General del INE para que puedan aplicarse.

Con esta propuesta, Morena acumularía más de 100 millones de pesos en multas por este tipo de irregularidades, pues el órgano electoral ha acreditado que incorporó personas a su padrón de militantes sin documentos que probaran su voluntad de afiliarse.

#BoletínINE 📄 | Propone Comisión de Quejas y Denuncias del INE multas por 31.3 millones de pesos a dos partidos políticos.



Conoce los detalles de la información en el siguiente enlace:



🔗 https://t.co/wKx7qwE7i9 pic.twitter.com/2yjLj7ABbC — @INEMexico (@INEMexico) November 20, 2026

Los anteproyectos contemplan en total 209 multas por 31 millones 304 mil 870 pesos contra Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); de ese monto, 178 mil 822 pesos corresponden a dos sanciones al partido del tucán.

Ciudadanos desconocieron afiliación y uso de sus datos

Las quejas se relacionan con ciudadanos que desconocieron su afiliación. En 16 procedimientos se propone acreditar las infracciones porque los partidos no presentaron pruebas de consentimiento, las entregaron fuera de plazo o resultaron insuficientes.

En dos expedientes de Morena también se propone cancelar, dentro de las 24 horas posteriores a la notificación, los registros de afiliación que sigan vigentes.

Morena acumula más de 70 millones de pesos en multas previas

Las multas se suman a las anteriores. El 15 de octubre, consejeros señalaron que Morena ya acumulaba 70.4 millones de pesos en sanciones por este motivo, derivadas de resoluciones entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

Ese día, el Consejo General aprobó nuevas multas, de las cuales unos 36.9 millones correspondieron a Morena.

No obstante, en un expediente se propone declarar inexistente la infracción de Morena, pues presentó formatos originales con firmas autógrafas de dos personas. En el caso del PT se plantea sobreseer el procedimiento por desistimiento ratificado de la denunciante.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL