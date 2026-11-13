INE multa con casi 4 mdp a organizaciones que buscaban ser partidos políticos

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 3 millones 928 mil 910 pesos a 27 organizaciones ciudadanas que buscaron convertirse en partidos políticos nacionales, además de amonestar públicamente a otras 52, tras detectar irregularidades relacionadas con el origen, destino y uso de sus recursos económicos.

Las sanciones alcanzaron a 79 agrupaciones que participaron en el proceso de constitución de nuevas fuerzas políticas, luego de que la autoridad electoral revisó 402 informes mensuales en los cuales reportaron ingresos por 11 millones 207 mil 135 pesos y gastos por 5 millones 831 mil 805 pesos.

De acuerdo con el dictamen que aprobó el Consejo General este viernes, únicamente cuatro organizaciones presentaron una solicitud formal de registro como Partido Político Nacional (PPN), mientras que otras 78 manifestaron inicialmente su intención de obtener ese reconocimiento, pero no completaron el trámite correspondiente.

Blanca Cruz García rindió protesta como consejera presidenta provisional del INE, el 27 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, defendió la revisión de los recursos que utilizaron las agrupaciones durante el procedimiento y sostuvo que “la democracia no sólo se cuenta en votos, se sostiene con cuentas claras”.

El consejero también advirtió que “quien aspira a representar al pueblo debe empezar por rendirle cuentas con total honestidad”, al insistir en la obligación de transparentar el financiamiento de quienes pretenden incorporarse al sistema de partidos.

Durante la misma sesión, el órgano electoral aprobó cinco nombramientos para ocupar Vocalías Ejecutivas de Juntas Distritales, mediante la lista de reserva del Concurso Público 2026 del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

Rita Bell López Vences, presidenta de la comisión encargada de este servicio, precisó que las plazas corresponden a los distritos 07 y 19 del Estado de México, 01 de Nayarit, 03 de Puebla y 08 de Tamaulipas. Las vacantes surgieron después de la asignación ordinaria de cargos, debido a movimientos de personal, nuevas designaciones y desistimientos.

En materia de organización territorial, el INE autorizó los criterios técnicos para definir 11 demarcaciones electorales en Bahía de Banderas, Nayarit, municipio donde la ciudadanía elegirá 15 regidurías, de las cuales 11 corresponden al principio de Mayoría Relativa y cuatro al de Representación Proporcional.

Asimismo, el Consejo General avaló ajustes a la cartografía de las circunscripciones 02 de Tláhuac y 03 de Milpa Alta, en la Ciudad de México, con el propósito de armonizar su representación electoral con los límites territoriales de ambas alcaldías.

Carlos Alonso Castillo Pérez, diputado de Morena, rindió protesta como representante de ese partido ante el máximo órgano de dirección del instituto.

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MSL