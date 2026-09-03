INE impone multas millonarias a Morena, MC y PVEM por afiliaciones indebidas y otras faltas

Votación durante sesión del INE, el 18 de agosto de 2026.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas por un monto conjunto de 2 millones 860 mil 962.86 pesos a Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como parte de un paquete de procedimientos sancionadores relacionados con afiliaciones indebidas y otras irregularidades.

Del total, Morena recibió la mayor sanción, por un millón 914 mil 686.84 pesos; a Movimiento Ciudadano (MC) se le impuso una multa de 760 mil 866.50 pesos, mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue sancionado con 185 mil 409.52 pesos.

Durante la sesión, el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, explicó que el paquete incluyó 19 procedimientos: 10 relacionados con la posible afiliación indebida de 24 ciudadanas y ciudadanos a distintos partidos políticos y nueve derivados de investigaciones contra partidos, una agrupación política nacional y diversas personas.

Sesión del Consejo General del INE, el 13 de julio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Entre las conductas sancionadas también estuvieron la entrega de información falsa al INE durante procesos de reclutamiento de supervisores y capacitadores electorales, incumplimientos de las reglas de paridad de género en promocionales y la notificación fuera de plazo de cambios en los órganos directivos de partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales.

Uno de los expedientes discutidos fue el relativo a Movimiento Ciudadano por el retraso en la notificación de modificaciones en sus órganos directivos.

Castillo explicó que el proyecto original contemplaba una sanción global por 47 infracciones acreditadas, pero tras reuniones de trabajo se planteó individualizar las sanciones de acuerdo con la duración de cada retraso y el grado de responsabilidad.

“Se propone modificar esta metodología para esencialmente imponer sanciones económicas individualizadas que reflejen la duración de cada retraso y el grado de responsabilidad subjetiva correspondiente”, señaló.

El consejero Martín Faz manifestó su desacuerdo con uno de los criterios utilizados para validar una afiliación denunciada como indebida.

Explicó que una ciudadana desconoció la firma que aparecía en la cédula de afiliación presentada por el partido y afirmó que el documento no reflejaba su voluntad de pertenecer a Morena.

Faz Mora cuestionó que el proyecto considerara válida la afiliación porque la ciudadana no objetó la prueba bajo las formalidades previstas en el Reglamento de Quejas.

“Considero que exigir tecnicismos o formalidades a la ciudadanía que está defendiendo de un derecho humano me parece desproporcionado”, sostuvo.

El consejero planteó además que, cuando una persona desconoce una afiliación y objeta la firma, la autoridad electoral debería valorar la realización de una prueba pericial para contar con elementos técnicos que permitan determinar la autenticidad del documento.

Durante la discusión, el representante del partido Somos, Marco Antonio Baños, llamó a fortalecer los mecanismos de revisión de los padrones de militantes para garantizar que las afiliaciones sean efectivamente libres e individuales.

Baños destacó que dentro de los asuntos discutidos había siete procedimientos relacionados con afiliaciones indebidas de Morena, partido que concentró la mayor multa del paquete, con un millón 914 mil 686.84 pesos.

“Queremos insistir en que el proceso de verificación de los padrones de las membresías de los partidos políticos tiene que ser demostrable en términos del principio de que la afiliación es voluntaria, individual y voluntaria por parte de cada una de las personas”, afirmó.

El representante pidió que el procedimiento de verificación del INE incorpore también una revisión muestral que permita constatar que las personas efectivamente decidieron afiliarse a un partido.

“Es necesario que el proceso de verificación incluya también una revisión, una constatación de que la afiliación es individual y de que, fundamentalmente, es una afiliación libre hacia los partidos políticos”, señaló. Las sanciones fueron aprobadas por unanimidad en lo general.

🗣️ @MarcoBanos advierte sobre las afiliaciones indebidas y pide al #INE verificar que la afiliación a los partidos sea realmente individual, libre y voluntaria.

“No es corporativa, está prohibida en la Constitución”.

La certeza en los padrones partidistas debe garantizarse. pic.twitter.com/xLGEHFmAsw — SOMOS (@SomosMxMexico) September 3, 2026

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MSL