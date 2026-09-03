INE elimina compulsa automática a ‘Servidores de la Nación’ para observadores electorales

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó eliminar la revisión automática de su base de datos para detectar a personas que son parte de los “Servidores de la Nación”, entre quienes soliciten ser observadores electorales, y aprobó sustituirla por una declaración bajo protesta de decir verdad de los propios aspirantes.

La propuesta de la consejera Frida Gómez Puga fue aprobada con 7 votos a favor y 4 en contra, rumbo al proceso electoral 2026-2027.

El proyecto original contemplaba mantener la compulsa automática, es decir, que el INE cruzara las solicitudes de quienes quisieran ser observadores con la base de datos de personas “Servidoras de la Nación”, además de exigirles declarar que no estaban impedidos para participar.

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Gómez Puga propuso eliminar ese cruce automático y que la acreditación se basara en la manifestación de la persona solicitante, bajo protesta de decir verdad. La consejera aclaró que no se elimina el impedimento para que personas servidoras de la nación u operadoras de programas sociales sean observadoras electorales.

“Lo único que se retira es un mecanismo adicional de comprobación que no fue ordenado por la sentencia ni previsto por los lineamientos para la observación electoral”, sostuvo.

#BoletínINE📄 | Convoca INE a la ciudadanía a participar como observadora electoral en las elecciones de 2026-2027.



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La propuesta fue cuestionada por los consejeros Martín Faz y Carla Humphrey, quienes defendieron mantener la revisión automática como una herramienta institucional de prevención.

“Una cosa es mantener formalmente el requisito y otra muy distinta, contar con una medida institucional que verifique su cumplimiento”, señaló Faz.

Humphrey sostuvo que la declaración puede complementar, pero no sustituir, la revisión de las bases de datos:

“Una manifestación bajo protesta de decir verdad puede complementar la verificación [...] pero no cumple la misma función preventiva que el contraste objetivo de información”.

En la votación, la propuesta original para mantener la compulsa automática fue rechazada por 6 votos contra 5. Posteriormente, la propuesta de Frida Gómez para eliminar esa revisión y sustituirla por la declaración bajo protesta de decir verdad fue aprobada por 7 votos a favor y 4 en contra, de los consejeros Carla Humphrey, Rita López, Arturo Castillo y Martín Faz.

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MSL