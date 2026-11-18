El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, advirtió que los cárteles mexicanos modificaron sus métodos de tráfico de fentanilo para introducir la droga en polvo de mayor pureza, pese a que los decomisos de este opioide por peso en la frontera común disminuyeron casi a la mitad entre 2024 y 2026.

Durante su comparecencia de este miércoles ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el funcionario estadounidense señaló que las organizaciones criminales mantienen un flujo considerable de estupefacientes hacia su país y recurren a nuevas estrategias para evadir los controles fronterizos.

“La cantidad total de fentanilo que ingresa a Estados Unidos sigue siendo considerable”, señaló Mullin en el testimonio escrito que entregó al Congreso, donde reconoció que la reducción de los aseguramientos no necesariamente representa una disminución equivalente en el volumen de droga que circula hacia territorio estadounidense.

El fentanilo no conoce fronteras. Las redes criminales tampoco.



Detrás de esta amenaza hay organizaciones criminales que ponen en riesgo miles de vidas a ambos lados de la frontera. Estados Unidos 🇺🇸 y México 🇲🇽 trabajan juntos para desmantelar estas redes, frenar el tráfico… pic.twitter.com/sU0RxyH4J3 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 16, 2026

Cárteles cambian pastillas por fentanilo en polvo

Según el documento, las organizaciones delictivas comenzaron a sustituir el traslado de pastillas terminadas por cargamentos de fentanilo en polvo, una presentación que permite concentrar una mayor cantidad de dosis potenciales por kilogramo.

El secretario explicó que ese cambio modifica la interpretación de las estadísticas de aseguramientos, debido a que el peso de los narcóticos confiscados no refleja necesariamente la cantidad de sustancia activa ni su potencial para producir dosis.

“Los traficantes ahora se adaptan a las presiones de las autoridades y buscan introducir fentanilo en polvo de mayor pureza”, expuso el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al advertir que las organizaciones criminales continúan con sus operaciones pese al endurecimiento de las medidas fronterizas.

EU atribuye el cambio a la presión fronteriza

Mullin atribuyó esta transformación a la presión que ejerce la administración de Donald Trump contra los cárteles y a las medidas que Washington adoptó para exigir responsabilidades a China por su participación en las cadenas de suministro de sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas sintéticas.

A lo largo de su exposición, también identificó a México como uno de los territorios donde las organizaciones criminales producen fentanilo y metanfetaminas para abastecer el mercado estadounidense. Agregó que estos grupos modifican constantemente sus rutas terrestres, marítimas y aéreas para mantener el traslado de narcóticos.

La advertencia contrasta con los resultados que la propia administración estadounidense presenta como avances en el combate al tráfico de drogas. Aunque los decomisos de fentanilo por peso disminuyeron, el funcionario sostuvo que las incautaciones de cargamentos más concentrados permiten retirar una mayor cantidad de dosis potenciales del mercado ilegal.

Reportan más de 14 mil detenciones durante 2026

Como parte de las acciones contra el crimen organizado transnacional, Mullin informó que los grupos especiales de Seguridad Nacional realizaron más de 14 mil 200 detenciones durante el año fiscal 2026 y afectaron o desmantelaron las operaciones de casi 500 organizaciones dedicadas al tráfico de fentanilo.

El funcionario también reportó el aseguramiento de más de 15 mil millones de dólares en monedas virtuales, resultado que atribuyó a las investigaciones contra distintas estructuras criminales y financieras. No precisó qué proporción de esos recursos corresponde específicamente a operaciones relacionadas con el opioide.

De acuerdo con Mullin, los cárteles utilizan criptomonedas, empresas fachada, transferencias electrónicas, intermediarios financieros y operaciones comerciales para ocultar las ganancias de sus actividades ilícitas. También señaló que mantienen vínculos con redes chinas de lavado de dinero que facilitan el movimiento de recursos mediante mecanismos bancarios informales.

El gobierno estadounidense atribuye parte de sus resultados a la clasificación de diversas organizaciones criminales como grupos terroristas extranjeros, una medida que Washington utiliza para ampliar las herramientas legales y financieras contra sus dirigentes y estructuras de apoyo.

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MSL