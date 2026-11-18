En abril de 1973, Luis Echeverría se convirtió en el primer presidente mexicano en visitar China, apenas un año después de que ambos países establecieran relaciones diplomáticas. Fue recibido por Zhou Enlai; se reunió con Mao Zedong.

Eran otros tiempos, porque China todavía estaba lejos de convertirse en la potencia económica que conocemos y México buscaba ampliar sus relaciones internacionales sin quedarse viendo solamente hacia Washington. Más de medio siglo después, Claudia Sheinbaum llegó a China con un escenario completamente distinto, pero con una necesidad bastante parecida, y es que México tiene que hablar con Estados Unidos, por supuesto, pero también tiene que sentarse con quienes hoy tienen peso suficiente para cambiar el rumbo de la economía mundial.

La visita de la Presidentwta Claudia Sheinbaum a Shenzhen tiene mucho significado. No fue una visita de Estado, acudió a la reunión de líderes de APEC, pero ahí sostuvo un encuentro bilateral con Xi Jinping, participó como una de las principales oradoras frente al Consejo Asesor de Negocios de APEC y llega, además, con México elegido por unanimidad para presidir y recibir la cumbre de ese organismo en 2028. O sea, estamos hablando de una mesa en la que participan 21 economías del Pacífico y donde se discuten inversiones, cadenas de suministro, tecnología y comercio; México tiene una economía profundamente ligada a Estados Unidos, pero eso no significa que tenga que pedir permiso para hablar con el resto del mundo. Claudia Sheinbaum lo entiende y está haciendo algo que durante años México hizo con demasiada timidez: utilizar su tamaño económico y su posición geográfica para sentarse directamente con las grandes potencias. Y la reunión con China tampoco fue para intercambiar artesanías y sonrisas frente a las cámaras. La delegación mexicana llevó temas concretos: hospitales inteligentes, ciencia y tecnología, economía circular, energías renovables e inversión, además de una relación comercial que México necesita revisar porque el déficit con China ronda ya decenas de miles de millones de dólares. Sheinbaum llegó con el Plan México bajo el brazo y con una postura bastante sencilla: producir más aquí, importar menos y atraer inversión que también deje tecnología y capacidad productiva en nuestro país. Al mismo tiempo, Xi Jinping habló de llevar la relación entre México y China a un nivel más amplio y profundo. México puede ser vecino, socio y principal proveedor de Estados Unidos sin convertirse en un país que únicamente mire hacia el norte; eso no es confrontar a Washington, es entender que un país de nuestro tamaño tiene que jugar con todos.

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Claudia Sheinbaum llega a China en una posición que vale la pena observar con detenimiento. México será sede de APEC en 2028, mantiene acceso privilegiado al mercado estadounidense mediante el T-MEC y, al mismo tiempo, es una de las principales economías de América Latina. Eso le da a la Presidenta algo que no todos los mandatarios mexicanos supieron aprovechar, y eso es margen para hablar con Washington, Beijing, Canadá, Europa y cualquiera que tenga algo que ofrecerle al país sin convertir los encuentros en una declaración de amor o de guerra. La política exterior no sirve para saludar o escoger amigos, sirve para defender intereses, y si China puede aportar tecnología, inversión, energía y nuevos mercados, lo inteligente es sentarse a negociar mientras México cuida, por supuesto, la relación económica más importante que tiene con Estados Unidos.

Hace 53 años, Luis Echeverría llegó a Pekín cuando China apenas comenzaba a abrir una relación formal con México. Claudia Sheinbaum llegó ahora a Shenzhen cuando China disputa el liderazgo tecnológico y económico del planeta. La diferencia no solamente está en China; también está en el lugar que México puede ocupar si sabe jugar bien sus cartas. La Presidenta fue hasta allá a hablar con Xi Jinping, empresarios y líderes del Pacífico, pero sobre todo fue a mandar un mensaje bastante claro: México tiene vecino, tiene socios, pero también tiene mucho que ofrecer.

Reenviado

México está pegado a Estados Unidos por geografía y por miles de millones de dólares de comercio. Eso no significa que tengamos que vivir amarrados a ellos.

Lo bueno es que la Presidenta Claudia volteó hacia el otro lado del Pacífico. Y allá hay otros mil cuatrocientos millones de razones para hacerlo. Hoy México degusta con gusto un bocado del postre chino.